Le Premier ministre se rendra, aujourd'hui, à Tizi Ouzou dans le cadre d'une visite de travail. C'est le deuxième déplacement à ce niveau de responsabilité dans la wilaya depuis décembre 2019. La visite de Aïmene Benabderrahmane a donc une dimension quelque peu historique moins d'un mois après des élections locales, qui ont amarré la Kabylie à la collectivité nationale, après deux scrutins l'en ont éloigné pour cause de boycott massif. Le FFS qui a pleinement joué son rôle de relais de transmission politique entre la base et le sommet est certainement l'un des principaux artisans de cette oeuvre éminemment politique qui vient confirmer le fort attachement des trois wilayas de la région de Kabylie aux principes républicains qui fondent la nation algérienne. Il est entendu que l'on ne peut ignorer la portée symbolique de la visite d'Aïmene Benabderrahmane à Tizi Ouzou, même si les attentes sociales et économiques occuperont, certainement, l'essentiel de l'agenda du Premier ministre lors de son séjour dans cette wilaya.

Doublement touché par la férocité de la 3e vague de Covid-19 et les incendies criminels qui ont détruit des dizaines de milliers d'arbres fruitiers et autant de têtes de bétail, Tizi Ouzou qui a bénéficié d'une solidarité des Algériens sans commune mesure pour faire face aux deux sinistres, n'a pas moins été au centre d'un complot ourdi par deux organisations d'essence terroriste, qui ont tenté de l'arracher à la mère patrie. L'éveil politique des citoyens de la région, mais également le soutien sans faille de l'ensemble de la communauté nationale ont permis de déjouer le projet funeste. L'Etat a donné suite à l'élan populaire sur deux fronts. Il y a eu d'abord l'énorme effort financier et matériel déployé par le gouvernement pour dédommager les sinistrés et leur permettre de reprendre une vie normale dans les plus brefs délais. Le président de la République a pris personnellement les choses en main et l'on peut aujourd'hui constater les résultats. Les opérations de reboisement sont effectives, les maisons brûlées

reconstruites et les exploitations agricoles de nouveau fonctionnelles. Parallèlement à l'action de reconstruction, le bras sécuritaire de l'Etat a traqué tous les fauteurs de troubles et parmi eux les assassins du jeune Djamel Bensmaïl à Larbaâ Nath Iraten et tous leurs complices. Les figures du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ont été identifiées et retirées de la circulation. Les citoyens de Kabylie et, notamment ceux de Tizi Ouzou n'ont manifesté aucune hostilité aux opérations d'arrestation qui ont concerné les éléments du MAK. Au même titre d'ailleurs que dans d'autres régions du pays où les éléments de l'autre mouvement terroriste, Rachad, ont été interpellés pour leurs activités subversives et antinationales. Les deux niveaux d'intervention de l'Etat ont permis de stabiliser la situation et l'on peut aujourd'hui parler calmement avec les élus et les habitants de la wilaya de projets de développement et des manques à rattraper dans divers secteurs d'activité. Cela pour dire que le déplacement du Premier ministre à Tizi Ouzou intervient dans un contexte très favorable et répond à une demande d'état exprimée par les citoyens qui attendent du chef de l'Etat des réponses concrètes à leur problème de développement local. Le président Tebboune, qui connaît parfaitement tous les contours de la wilaya pour en avoir été le wali, sera, à n'en pas douter, son premier défenseur. Il reste que cet intérêt porté à la wilaya de Tizi Ouzou est également mû par la nécessité de lever toutes les équivoques et replacer le curseur de l'intérêt national au bon endroit. Il n'est pas question que l'Algérie soit attaquée sur son flanc identitaire et cela doit être dit par le gouvernement, le peuple algérien dans son ensemble et les habitants de la région de Kabylie. Il va de soi que la visite de Benabderrahmane ne réglera pas tous les problèmes, mais il était grand temps que Tizi Ouzou, débarrassée de ses parasites, retrouve sa République.