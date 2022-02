Parler des projets à la traîne dans la wilaya de Annaba, est un euphémisme. Le phénomène touche la majorité des secteurs, notamment celui de l'habitat. Pour se faire une idée, il suffit de faire une virée à Aïn El Berda où un promoteur privé a abandonné un projet de réalisation de 100 logements promotionnels aidés (LPA) entamé, il y a 10 ans. Une situation ayant suscité l'ire des souscripteurs.

FUn état de fait loin d'interpeller les responsables locaux. La concrétisation de ce projet aurait pu résoudre le problème du logement pour les souscripteurs, dont certains ont dû recourir à la location, alors que d'autres vivent dans des conditions précaires tant leurs habitations laissent à désirer. L'absence de professionnalisme et la cupidité seraient à l'origine de l'expiration, à deux reprises, du permis de construire. Le promoteur a demandé la modification du plan du projet par l'ajout d'un cinquième étage ou d'un sous- sol. Une demande formulée en 2016 et refusée par les services de l'APC qui craignaient, à juste titre, un retard dans la réalisation du projet, attribué en 2013. Le chantier est à l'abandon et les travaux à l'arrêt en l'absence du promoteur. Le retard accusé dans le lancement des travaux a engendré l'expiration du permis de construire. Néanmoins, une prolongation lui a été accordée en 2017, date fixée pour la remise des 100 logements LPA aux souscripteurs, nous affirment certains d'entre eux qui se sont acquittés de tous les engagements administratifs et financiers, ainsi que la signature de leurs contrats de vente sur plan en 2015. Depuis 2013, les choses n'ont point évolué. Pourtant toutes les instances ont été saisies et informées, ont souligné les mêmes interlocuteurs. «Nous avons écrit à la wilaya, la daïra, l'APC, même les ministres de l'Habitat de l'époque», ont lancé ces souscripteurs. Nos tentatives pour avoir des explications sur la situation auprès du promoteur en question ont été vaines. Certes, les différents responsables du secteur de l'habitat et l'urbanisme de la wilaya d'Annaba ont effectué une visite sur le site du projet dans le but de trouver les mécanismes susceptibles de faire redémarrer les travaux du chantier et résoudre ce problème qui n'a que trop duré. Cependant le secteur de l'habitat n'est que la face visible de l'iceberg. La léthargie frappe tous les secteurs. Les projets de la nouvelle-ville de Draâ Errich, qui compte des milliers de logements en chantier, la nouvelle gare maritime, l'aéroport Rabah Bitat sont, entre autres, des exemples où le respect des délais de réalisation est loin d'être un critère notifié dans le cahier des charges.