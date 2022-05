Depuis samedi 7 mai et jusqu'au 14 du même mois, seront organisés pas moins de 13 interventions au profit des enfants souffrant de malformation au niveau de l'appareil génital à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) mère-enfant de Sidi Mabrouk et au service de pédiatrie du plateau de Mansourah. Cette démarche qui intervient sous l'égide de la direction de la santé publique de la wilaya et en partenariat avec l'association franco-algérienne «Echiffa», entre dans le cadre d'échanges d'expériences et de partenariat entre les deux pays. On nous précise à ce propos que ces interventions médico-chirurgicales complexes «seront effectuées sur des enfants souffrant à la naissance de malformations au niveau des appareils urinaires et génétiques».

Les malades sont issus de la wilaya de Constantine et des villes limitrophes, notamment Skikda et Chelghoum-Laïd dans la wilaya de Mila. Il a été souligné que «ces opérations délicates seront pratiquées conjointement par des chirurgiens de l'association «Echiffa» et leurs collègues de l'Etablissement hospitalier de Clermont-Ferrand dans le cadre de l'échange des compétences et d'expériences, surtout en ce qui concerne la prise en charge des cas médico-chirurgicaux par les équipes médicales et paramédicales de l'EHS». Cette initiative a été louée par les parents des patients, venus accompagner leurs enfants, qui ont exprimé leur satisfaction au vu de leur prise en charge. Ce qui leur évitera un déplacement coûteux. Une approche avantageuse aussi bien pour les enfants eux-mêmes en premier lieu, que leurs parents et les équipes médicales de l'établissement, grâce au recours des compétences étrangères.

À noter, selon Amir Aïdoune, chargé de la communication de la DSP, que cette première expérience d'échanges sera suivie par d'autres pour faire bénéficier le maximum d'enfants malades. Le même responsable a révélé qu'à «la fin du mois de mai en cours, des opérations médico-chirurgicales seront pratiquées au sein du Centre hospitalo-universitaire Docteur Ben -Badis de Constantine».