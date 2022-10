Depuis le 3 du mois en cours, les effectifs des différentes Epsp sillonnent toutes les localités de la wilaya, notamment les plus reculées. En effet, c'était la date où le coup d'envoi des activités du mois rose fut donné par le wali de Bouira Abdelkrim Lamouri. Au programme figurent essentiellement des caravanes de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, fait savoir Dr. Hamichi, médecin généraliste à la DSP, chargée de ces opérations. Le même médecin précise que durant ces sorties, les consultations et dépistages ne se limitent pas aux seules maladies du cancer des femmes. En effet aux passages de la caravane, tout le monde pouvait consulter pour toutes autres maladies (HTA, diabète etc.), donc les hommes également étaient concernés. Tout à fait au début de la campagne, c'était une caravane de cinq jours qui a visité les cinq grandes régions de la wilaya à savoir Bouira, Lakhdaria, M'Chedallah, Aïn Bessam, Sour El Ghozlane se rendant particulièrement dans les zones d'ombre.

Naima Daoudi, hygiéniste aux services de la prévention de la DSP revient en détail sur les zones visitées. Elle cite entre autres, le village Lalaouchène, le village El Mokrani dans la daïra de Aïn Bessam, le village Arkoub à Lakhdaria, le village très retiré Rodha, aux frontières entre la wilaya de Bouira et Bordj Bou Arréridj et le village Khrachiche dans la région sud de la wilaya. S'agissant de l'acte médical, Dr. Karima Hamichi, compte tenu du nombre de personnes auscultées, affirme que toutes les sorties étaient réussies. Elle rappelle par ailleurs que la délégation médicale est multidisciplinaire «on est accompagné de gynécologue, radiologue, oncologue, sage-femme etc.», précise-t-elle. D'ailleurs, ajoute la même chargée de ces opérations, rien qu'à consulter le nombre de personnes auscultées, on est satisfait, «on a effectué pas moins de 122 frottis et 128 échographies mammaires », fait-t-elle savoir, bien entendu sans parler des autres prestations, telles que les prises de l'HTA, mesures de glycémie, consultations de généralistes etc.

En parallèle de l'acte médical, l'hygiéniste au niveau des services de prévention à la DSP, Naïma Daoudi, fait savoir que des journées de sensibilisation au profit des populations sont organisées durant le passage de la caravane et d'autres programmées dans des établissements de formation professionnelle et à l'université. Également ajoute-t-elle, les personnels médical et paramédical sont aussi concernés par des journées de formation, à l'instar de la journée programmée pour la semaine prochaine au chef- lieu de la wilaya. Enfin, il y a lieu de souligner la participation du mouvement associatif dans ce genre d'opération en collaboration avec les services de la santé, à l'image de l'association Kiking Therapy qui organise périodiquement durant le mois rose, une randonnée géante où des centaines de femmes marchent et escaladent les collines du village de montagne Iwakuren. Là c'était Dr. Zahia Mekhoukh médecin généraliste à la DSP de Bouira qui avait l'habitude de participer à cette grande marche, qui affirme que les femmes profitent pleinement et avec beaucoup de passion des conférences données par les spécialistes de la santé.

Une opération de dépistage est aussi effectuée, ajoute le même médecin. Il serait par ailleurs, reconnaissant de rappeler le travail extraordinaire de cette association «Erahma des malades cancéreux » de la wilaya de Boumerdès qui sillonne toutes les régions du pays avec un staff médical hautement spécialisé et effectue des dépistages gratuitement au profit de tous les citoyens, en collaboration bien sûr de la direction de la santé de chaque wilaya. Pour cette année, la même association sera reçue dans la localité reculée de Djebahia, informe Dr. Karima Hamichi. Il y a lieu de constater enfin, que grâce à une forte médiatisation et sensibilisation menée par les services de la santé et par le mouvement associatif également, portant sur l'intérêt des dépistages contre toutes les maladies confondues, une meilleure prise de conscience chez les citoyens a été ressentie.