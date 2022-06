Élèves et parents se disent prêts pour l'examen du baccalauréat qui débute, aujourd'hui, dimanche. Du côté de l'administration, la machine semble bien huilée pour une épreuve dans de meilleures conditions. Encore sous les mesures barrières contre la pandémie de Covid-19 pour la troisième année, le bac arrive, toutefois, dans une conjoncture de fort recul du virus ouvrant la voie à un soulagement qui dure à présent depuis quelques mois. En tout cas, toutes les conditions techniques et pédagogiques sont réunies pour le bon déroulement de l'examen qui s'étalera sur quatre longues journées pour les élèves et aussi pour leurs parents.

En fait, cette année, doit-on le souligner, le nombre de candidats est inférieur de presque un millier par rapport à l'année précédente. Ils sont quelque 17856 candidats à passer l'examen pour l'obtention du «fameux sésame» de l'avenir. Sur ce nombre total, l'on dénombre 5498 candidats libres, selon les chiffres obtenus lors de la dernière session de l'APW, qui font également état de quelque 68 centres d'examens répartis à travers les 68 communes qui composent la wilaya de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, il convient de souligner que les services de la wilaya ont décidé d'accompagner l'effort des services de sécurité pour faciliter la circulation durant les quatre jours de l'examen. C'est en effet, sur décision du wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi,que les travaux en cours au niveau de la RN12 seront suspendus durant les heures de pointe de la matinée et de l'après-midi. Des heures de pointe qui coïncident, en effet, avec les horaires d'ouverture des établissements et de leur fermeture, qui ont nécessité cet arrêt des travaux afin d'éviter de faire attendre les élèves et leurs parents dans les embouteillages signalés généralement durant ces tranches horaires situées entre 7h30 et 8h30, la matinée et 16h et 17h l'après-midi en fin de journée.

De leur côté, les services de sécurité ont mis au point un plan spécial pour rendre fluide la circulation automobile dans les centres urbains. Un plan «spécial bac» à l'instar de celui mis en place lors du BEM. L'on se rappelle que ce dernier avait très bien fonctionné, de l'avis même des parents et des élèves qui ont témoigné sur la grande fluidité du trafic automobile durant les tranches matinales et de l'après-midi.