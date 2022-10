Le secteur de l'Habitat entend clôturer 2022 avec près de 380.000 unités de logement, toutes formules confondues, distribuées durant l'année à travers l'ensemble du territoire national, a affirmé mardi à Alger le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Le ministre s'exprimait à la presse lors d'une visite à nombre de projets de logements location-vente dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Alger). Il a fait état, dans ce cadre, de la distribution de 70.000 unités de logement durant le premier semestre de l'année à travers plusieurs wilayas du pays, un quota auquel s'ajoutent 30.000 unités distribuées à l'occasion de la commémoration du 20 août, et 120.000 logements programmés durant le mois de novembre. "Des efforts sont fournis au niveau national pour parvenir à au moins 380.000 unités distribuées à fin 2022" a-t-il ajouté. S'agissant des logements de type location-vente de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du Logement (AADL), le ministre a précisé que durant le mois de novembre prochain, 29.700 unités seraient distribuées à travers les différentes wilay as du pays, avec la distribution de 37.000 attestations d'affectation. Avant fin novembre, près de 26.000 souscripteurs sur 46.000 ayant procédé à l'actualisation de leurs dossiers dans le cadre des recours et versé la première tranche de leur logement, pourront choisir les sites, pour pouvoir ensuite payer la deuxième tranche, selon les explications de Belaribi. Inspectant le projet de réalisation de 13.300 logements location-vente au niveau de la ville nouvelle de Sidi Abdallah, Belaribi a insisté sur "la mise en place d'une feuille de route pour livrer le maximum d'unités courant 2023".Le projet, réparti sur six sites, a été lancé en juin 2021, a-t-il rappelé, soulignant que tous les obstacles entravant l'avancement des travaux avaient été levés. "Les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant l'utilisation de matériaux de construction algériens sont appliqués sur le terrain", a affirmé le ministre qui a assuré que "les matériaux de construction utilisés dans la réalisation des logements AADL sont 100% algériens". Il s'est félicité, en outre, du taux d'avancement tant au niveau des logements que pour les travaux de VRD. D'après les explications présentées lors de la visite, les travaux ont été achevés au niveau de 5.680 unités sur 13.30 0 logements au titre de ce projet, le plus grand actuellement au niveau national pour l'Agence AADL. A ce propos, le ministre a enjoint aux responsables de l'agence et les maitres œuvre pour "accorder la priorité à ce projet sans abandonner les autre projets, d'où l'impératif d'arrêter un délai précis pour l'achèvement des travaux".