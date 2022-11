Le recours aux activités illégales pour un gain facile au détriment de la santé publique est une réalité à Béjaïa comme en témoignent les différentes activités de la Gendarmerie nationale, dont la mission de lutte reste implacable. C'est à ce titre que ce corps de sécurité a récemment procédé à plusieurs opérations de contrôle ayant abouti à la saisie d'importantes quantités de marchandises impropres ou prohibées.

La dernière affaire du genre a trait au trafic du tabac à chiquer (chemma). Les faits font suite à une information reçue par les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale à Draâ El Gaïd, selon laquelle un petit camion chargé de tabac et conduit par un homme de 35 ans, originaire de la wilaya de Sétif, est en route pour la livraison de la marchandise prohibée. Intercepté par une patrouille de gendarmes, une quantité de tabac pesant 07 quintaux et d'une valeur totale de 350000 DA a été découverte.

Le mis en cause a été arrêté et conduit au siège de la brigade pour la suite de l'enquête. Sur la RN12 reliant Béjaïa à Tizi Ouzou, une patrouille, qui procédait au contrôle routinier de deux camions en provenance d'El Kseur conduits par deux jeunes hommes, âgés d'une trentaine d'années, découvre une quantité de près de 2.700 kg de viande de poulet, destinée à la commercialisation sur les marchés de la wilaya. Une inspection vétérinaire l'a qualifiée d'avariée après son examen.

Les deux chauffeurs ont été interpellés pour une enquête plus approfondie. Malgré les lourdes charges retenues contre les spéculateurs des produits alimentaires subventionnés, le lait continue à faire l'objet de pratiques commerciales délictueuses.

Informée qu'un individu distribuait du lait en sachet subventionné aux commerçants au niveau de Ouaddas, dans la commune de Toudja, une patrouille de la gendarmerie est immédiatement intervenue réussissant à saisir 2.550 sachets de lait, tout en procédant à la mise en fourrière du camion et la présentation du mis en cause devant la justice qui l'a écroué à la prison de Oued Ghir. Dans une autre opération menée par les gendarmes dans la commune de Tazmalt, 1.034 sachets de lait subventionné ont été découverts dans les malles de deux véhicules, conduits par deux personnes originaires de Béjaïa et Bordj Bou Arréridj.

N'ayant aucune autorisation pour ce genre de transaction commerciale, les procédures légales ont été appliquées sans état d'âme. Sur la pénétrante autoroutière alors qu'il était à l'arrêt sur le bas côté de la route, les gendarmes remarquent le chauffeur prendre la fuite à leur vue. Après inspection du camion, ils mettront la main sur 6.100 bouteilles de boissons alcoolisées de fabrication locale.

Le contrevenant, âgé de 40 ans et originaire de Bouira, a été mis aux arrêts et le camion mis en fourrière pour un complément d'enquête. La drogue autre substance dangereuse pour la santé des citoyens, notamment des jeunes, n'était pas en reste puisque une bande de malfaiteurs spécialisée dans le trafic de drogues et psychotropes, qui sévissait au niveau de la plage Tassabount, dans la commune de Souk El Tenine, a été appréhendée par les gendarmes. Les deux acolytes étaient en possession de 45 comprimés d'Ecstasy.

Conduits au poste pour informations approfondies, ils seront déferés devant la justice une fois l'enquête achevée.