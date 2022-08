La saison des grandes chaleurs et la forte humidité sont intimement liées aux problèmes respiratoires, notamment chez les patients souffrant de l'asthme. C'est du moins ce qui ressort des bilans des services hospitaliers de la wilaya.

En effet, près de 200 personnes, dont plusieurs sont âgées, ont été évacuées vers les urgences médicales des structures sanitaires d'Oran, a-t-on appris auprès de la direction de la santé. Il s'agit, selon la même source, d'hommes et de femmes pris en charge par les urgentistes contraints de les brancher à des inhalateurs d'air et des nébulisateurs dés leur admission dans les structures sanitaires.

Le bulletin météorologique spécial, faisant état de la hausse de plusieurs crans de la température allant jusqu'à 46 degrés dans plusieurs wilayas et 40 degrés à Oran, l'alerte maximale a été «décrétée» par ces praticiens de la santé, mobilisés pour faire face à un flux des malades à prendre en charge en urgence.

Selon ce bilan, plusieurs personnes présentaient des problèmes respiratoires, d'autres ont été victimes des coups de soleil et d'insolations tandis que plusieurs autres ont été victimes de déshydratation.

Certains ont été évacués après s'être évanouis, tellement le coup de soleil est dur. Et pour cause, la discipline est quasiment absente dans la cité. Les règles à observer nécessairement dans de pareils cas sont totalement renvoyées aux calendes grecques. Sinon, comment interpréter le fait que plusieurs milliers d'hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes et des enfants sillonnent, à longueur de journée, les rues et les ruelles alors qu'ils n'ont aucun projet fixe en tète si ce n'est que celui de déambuler? À cela s'ajoute le non-respect total des règles de protection comme le port du chapeau et encore moins de se protéger contre les coups de soleil, en plus de ces centaines de véhicules empestant l'environnement en constituant d'énormes bouchons de la circulation sur plusieurs tronçons, exposant les familles à de très fortes chaleur.

Les consignes de sécurité à observer sont pourtant explicites et claires comme l'eau de roche, en plus d'être connues par le commun des mortels. Ces dernières ont été réitérées tout récemment par le ministère de la Santé, appelant à la vigilance tout en prenant en compte le bulletin météorologique spécial annonçant la forte chaleur.