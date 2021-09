Un sit-in des étudiants de l'École supérieure de comptabilité et des finances, au niveau de la wilaya de Constantine, a été observé, hier, en signe de protestation contre la décision dont le moins qu'on puisse dire, est qu'elle est abusive. Elle porte sur le renvoi de près d'une centaine d'étudiants de 1ère et 2e années préparatoires. Une décision prise par l'administration, sous prétexte du manque de places pédagogiques. Pourtant, selon les informations que nous avons pu avoir, les travaux concernant une extension de cette école au niveau de Aïn El Bey ont été achevés, permettant l'accueil d'un nombre plus élevé d'étudiants. L'administration refuse d'exploiter ces nouveaux locaux qui peuvent, en effet, résoudre le problème. Ce renvoi massif est justifié par le fait que les étudiants concernés ont refait l'année. Pourtant, la loi est claire sur ce chapitre et autorise chaque étudiant à refaire l'année une fois, durant les 2 années préparatoires. Néanmoins, l'administration n'a pas tenu compte de cette loi et a décidé de renvoyer les étudiants. Ce sit-in intervient finalement après que les étudiants concernés ont frappé à toutes les portes, en adressant des correspondances aux différentes instances concernées, dont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais aussi au wali, aux services de sécurité et au premier responsable de l'école en question. Dans un premier communiqué, ils ne manqueront pas de dénoncer cet abus et ce dépassement qui vont contre toute logique et contre, même, le règlement. Ce sont près d'une centaine d'étudiants dont l'avenir est menacé juste pour une question de place pédagogique, une excuse qui s'avère, en plus, aberrante du fait que les travaux de l'extension sont achevés et l'école en mesure de recevoir plus d'étudiants.