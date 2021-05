La sécurité du pays est une ligne rouge. Cela est plus qu'une évidence pour les Algériens qui en connaissent le prix. Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, qui s'exprimait, hier, à partir de la 2ème région militaire sait se faire comprendre des citoyens, avec lesquels il partage les mêmes appréhensions sur «les évènements enregistrés aux plans régional et international», retient le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire qui en appelle à «une veille sans faille pour la préservation de l'unité nationale, territoriale et populaire». Le chef d'état-major ne tourne pas autour du pot. Et c'est tant mieux pour son auditoire direct que sont les soldats de l'ANP et au-delà, toute l'opinion publique nationale qui sait mesurer le poids de l'unité nationale, pour l'avoir très largement porté lors des échéances cruciales que traverse le pays. Et ce n'est certainement pas un hasard que le général de corps d'armée a usé du même lexique pour souligner que «notre pays traverse aujourd'hui une phase cruciale de son histoire contemporaine».

Il n'est pas besoin de s'étaler sur une phase où les manifestations de rue prennent des directions, totalement à contre-courant de l'intérêt du pays. Les attaques verbales, mais frontales, contre les plus importantes institutions du pays, la présidence de la République et l'armée, témoignent, si besoin, de desseins criminels et des arrière-pensées séditieuses des auteurs de ces slogans choquants.

Cette sortie du chef d'état-major, qui intervient au lendemain du classement de Rachad et le MAK comme organisations terroristes, apporte la réponse, non pas des institutions de la République seulement, mais aussi des profondeurs de l'âme algérienne qui refuse que son identité et sa religion fassent l'objet de marchandages honteux et dont l'objectif n'est autre que de détruire le pays. Ce que l'ANP veut transmettre aux Algériens est on ne peut plus clair. Il n'y a dans l'ensemble des discours de son premier responsable aucune once d'une quelconque volonté d'appropriation de la parole populaire. Bien au contraire l'institution militaire fait siennes, les aspirations des Algériens à l'unité nationale et s'associe avec le peuple, soulignant que «nous devons tous nous attacher, en l'estimant, en notre âme et conscience, à sa juste valeur, et en la défendant farouchement», insiste le chef d'état-major.

Ainsi, et contrairement aux slogans fabriqués outre-Méditerranée, il n'y a pas d'accaparement du pouvoir et encore moins de velléités colonialistes, comme tentent de le vendre les ennemis de l'Algérie indépendante. L'ère coloniale est définitivement révolue et l'aspiration démocratique des Algériens est partagée par l'ANP qui, faut-il le rappeler, a protégé le Mouvement populaire à sa naissance, le

22 février 2019. Il ne faisait aucun doute, à l'époque, au fait que l'expression était unanime et populaire. On en veut pour preuve les slogans que scandaient les Algériens.

Laisser, aujourd'hui, n'importe qui s'arroger un droit illégitime de la représentation populaire n'est pas admissible, ni par l'armée ni par la société. Cela, les citoyens n'ont de cesse de le dire à ceux qui cherchent à noyauter le processus démocratique pour plonger le pays dans le chaos. Face à ceux-là, il n'y a pas de demi-mesure. «Nous leur rappelons qu'au sein de l'ANP, nous ferons face, avec fermeté et vigueur, à quiconque songe à mettre en péril les constantes de la Nation», rappelle le chef d'état-major, avec l'assentiment des Algériens.