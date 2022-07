La première édition du Salon du e-commerce et des services en ligne en Algérie (Ecsel) est prévue du 20 au 23 septembre prochain au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger). Cet événement ambitionne de donner une dimension professionnelle au secteur du e-commerce et des services en ligne, en créant une synergie entre ses différents acteurs, mais surtout en intégrant le maximum de ces acteurs au circuit licite des pratiques commerciales en ligne, affirment les organisateurs, dans un communiqué. Il vise à fédérer les acteurs du commerce et des services en ligne en Algérie autour de ce secteur d'activités émergent et aux multiples débouchés. Par ailleurs, «le salon souhaiterait aider les acteurs économiques établis sur des marchés classiques à activer leur transformation digitale et diversifier ainsi leurs canaux commerciaux, en rencontrant des partenaires fiables pour les accompagner dans cette étape cruciale». La participation au Salon du e-commerce et des services en ligne (Ecsel) est réservée à toutes entités privées ou publiques faisant partie de l'écosystème du commerce et du service dont le support est numérique, telles que les Marketplaces, les prestataires de services de livraison et de logistique, mais aussi les entreprises proposant la création de plates-formes e-commerce ou des solutions en ligne pour les entreprises et le grand public, précise le communiqué. Ainsi, les visiteurs professionnels ou porteurs de projets souhaitant rencontrer leurs futurs partenaires d'affaires, dans le secteur du commerce et du service en ligne, se trouveront réunis au même endroit les principaux acteurs de cet écosystème en ébullition, créateur de richesse et d'emplois, assure la même source. Les visiteurs auront également la possibilité de prendre part à des débats, ainsi que des ateliers prévus dans le programme d'animation du salon, ajoute le document.