Entre les grèves incessantes qui ont marqué l'actualité, ces dernières années, et les effets de la crise sanitaire, le secteur de l'éducation n'est pas près de sortir du marasme qui continue de le tirer vers le bas il faut dire, qu'il ne s'est pas passé un mois, ces dernières années où le Cnapest n' a pas appelé à l'arrêt des cours. Au centre de la discorde, les conditions socioprofessionnelles des enseignants, mais aussi une opposition aux dernières dispositions de l'État en matière de rémunération, où le Cnapest appelle à boycotter, à travers une grève les 25 et 26 de ce mois, en cause le versement de points indiciaires des établissements d'enseignement, et à saisir des positions financières suffisantes pour la promotion dans les grades nouvellement créés avec l'imposition d'adopter le ratio pédagogique pour déterminer les positions financières pour la promotion annuellement conformément au procès-verbal de la convention officielle entre le Syndicat Cnapest et le ministère de l'Éducation nationale. Un énième piquet de grève, qui s'ajoute au volume d'action et de perturbation qui ont particulièrement caractérisé ces deux dernières années. En réaction à cette situation inextricable, Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed a rencontré, jeudi soir, les membres du bureau national du Syndicat national autonome des conseillers de l'éducation, dans le but d' « examiner les propositions du Syndicat national autonome des conseillers de l'éducation pour cerner les dysfonctionnements émaillant la gestion du milieu scolaire, en oeuvrant à résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain, à la faveur d'une approche faisant valoir la politique de dialogue et de concertation et encourageant le débat autour des questions intéressant le secteur». Seule alternative pour trouver un équilibre entre les attentes des élèves, parents d'élèves, enseignants, personnels administratifs et travailleurs.