Comme annoncé antérieurement, le président de la République a reçu, hier, dans la matinée, au siège de la Présidence, une délégation du Front de Libération nationale, composée du secrétaire général du parti, Abou Fadl Baâdji et des membres du comité central, ainsi qu'une autre délégation représentant les indépendants, conduite par Abdelwahab Aït Menguellet, note le communiqué de la Présidence. La délégation des indépendants était constituée de Ali Mounsi, Essaker Berri Abdelhamid, Belekhal Benaouda, Bettahar Belhadj, Abdelkader Gouri et Fatima Bida. Côté présidence de la République, on a noté la présence, aux côtés de Tebboune, à cette première réunion du cycle de consultations politiques visant la formation du nouveau gouvernement, le directeur de cabinet de la Présidence, Noureddine Baghdad Eddayej, le secrétaire général de la Présidence, Mohamed El Amine Messayed et Boualem Boualem, conseiller du Président chargé des affaires juridiques et judiciaires. C'est, en définitive, l'amorce des premières consultations qui sont intervenues, hier, dans l'ordre des résultats obtenus lors des législatives écoulées. Au sortir de ces concertations, le SG du FLN a confié à la presse nationale: «C'est un acquis pour le pays. Nous avons soumis au Président notre vision de ce que devra être le nouveau gouvernement et nous avons reçu une offre pour intégrer la prochaine équipe», a-t-il confié. Selon le chef de file du vieux parti, «le président a une certaine vision du futur gouvernement, conforme aux dispositions de la Constitution...», dira-t-il.

Vraisemblablement, il ne s'agit là que d'un premier round des consultations. «C'est une première rencontre. Il y aura d'autres consultations conjointes avec le Président. Nous restons en contact avec lui», martèlera le SG du FLN. Pour l'ex-parti unique, il va de soi que «la majorité des portefeuilles ministériels revient de droit au FLN». Par ailleurs, le président de la République, en tant que garant de la Constitution et modérateur de la vie politique et publique, se positionne d'ores et déjà, à équidistance des uns et des autres. Il devra réguler les ambitions «démesurées» des uns et des autres, et tempérer les ardeurs de ceux qui seront tentés de placer les intérêts de leurs formations au-dessus des intérêts de la nation, car, faut-il le remarquer, le président de la république ne peut pas se permettre le luxe de nommer une équipe gouvernementale, en-deçà des exigences de la conjoncture actuelle. l'objectif final de ces consultations étant de parvenir à asseoir un large consensus autour de ce gouvernement à connotation politique, en prenant garde de faire prévaloir la compétence et le savoir-faire, pour ce qui est des différents portefeuilles et départements ministériels à pourvoir. Tenu par des impératifs majeurs et des agendas politico-économiques d'urgence, le Président a beaucoup d'arguments à faire valoir, face à ses interlocuteurs. Tebboune devra placer, à coup sûr, les objectifs socio-économiques du pays au- dessus de toutes autres considérations, quelles qu'elles soient. Ce cycle de consultations qui devra déboucher sur l'annonce officielle du gouvernement, cédera la place à d'autres processus politiques, notamment l'installation de l'Assemblée populaire nationale APN. Nous sommes ici en face de consultations élargies, qui peuvent receler des messages en direction de la classe politique et de l'opinion publique nationale, quant à une communication plus transparence dans la gestion des affaires de l'Etat. Une manière de dire également, qu'il est fini ce temps où l'on faisait et défaisait les gouvernements dans les salons et dans le silence des sombres bureaux feutrés, des pouvoirs parallèles. C'est, en tout cas, une première expérience politique à saluer et à encourager, afin de contribuer à l'émergence d'une culture politique nouvelle, qui peut s'apparenter à une révolution visant à bouleverser les moeurs politiques nationales.