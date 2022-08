Emmanuel Macron arrive, aujourd'hui, en Algérie pour un déplacement de trois jours, axé sur la jeunesse et l'avenir, et destiné à « refonder » la relation entre les deux pays. Le chef de l'État français devait être accompagné du grand rabbin de France Haïm Korsia pour ce déplacement. Il n'en sera finalement rien. Selon RMC, il a été testé positif au Covid et ne peut donc pas prendre l'avion pour se rendre en Algérie, où ses parents et ses grands-parents sont nés.