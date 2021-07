Hésitation d'un côté, problème de confiance de l'autre, c'est le cocktail en vigueur à Béjaia et qui se traduit, au fil des jours, par une tension sociale aux désagréments incommensurables. Les communes de Béjaia, El Kseur, Akfadou, Souk El Tenine, Melbou, pour ne citer que celles-là, comptent des programmes de logements sociaux fin prêts à l'attribution. Il ne reste plus qu'à rendre publiques les listes de pré-bénéficiaires et l'attente se fait longue. Un paradoxe qui suscite la colère et se traduit, régulièrement, par des manifestations de rue qui incommodent d'autres citoyens innocents.

Depuis le début de la semaine, Béjaia a enregistré trois coupures de route. Deux de ces manifestations trouvent leur origine dans le retard accusé dans l'attribution des logements sociaux. Si dans la commune d'El Kseur, la tension a baissé suite à l'intervention du maire de la localité, qui s'est engagé à rendre publique la liste des pré-bénéficiaires, en contrepartie de la réouverture de la route, ce n'était pas encore le cas hier, à Melbou, autre localité où la tension est palpable.

L'engagement du maire d'El Kseur, qui n'est autre qu'un membre de la commission d'attribution, a permis, certes, de baisser la tension, mais il demeure tributaire du bon vouloir de l'administration. Et c'est là que les choses coincent. Les chefs de daïras, qui président les commissions d'attribution, font preuve d'une hésitation déconcertante. Serait-ce par souci de transparence que ces listes tardent à voir le jour? Ou encore, a-t-on peur de la réaction des gens? Autant de questions qui s'invitent dans un climat de tension. Mais dans les deux cas, la réalité est là. La colère déborde dans la rue, que les listes soient connues ou pas. «Alors, autant afficher vite les listes et donner la chance à tous les demandeurs de procéder aux recours», ironise ce demandeur, qui attend de voir son nom depuis plusieurs années.

Affichées ou en attente d'affichage, les listes des bénéficiaires de logements provoquent toujours ces fermetures de routes. Alors, pourquoi cette hésitation, qui laisse plus d'un sceptique?. Ceux qui ne sont pas concernés jugent cette manière de faire «malveillante» et soupçonnent, comme la majorité des observateurs, «une manière d'envenimer encore plus, une situation déjà pénible». Quand on hésite à trancher, on crée d'autres problèmes encore plus douloureux et inconséquents.

De ce fait, la wilaya de Béjaïa est souvent isolée du reste du pays, suite à la fermeture des axes principaux, par des manifestants, qui ne veulent pas en démordre. Du coup, la wilaya se retrouve bloquée de toutes parts et son économie prend un sacré coup. Serait-ce cela la bonne gouvernance? Assurément pas. Logiquement, lorsqu'il y a une tension, la moindre des choses est de s'enquérir de ses origines et de tenter d'y apporter des solutions. à Béjaïa, on laisse souvent faire, parfois jusqu'au pourrissement. Il est arrivé, en effet, qu'un axe routier reste fermé, au nez et à la barbe des usagers, plusieurs jours, sans qu'aucun responsable ne s'émeuve et daigne se rapprocher des protestataires pour les écouter et dégager la voie publique. Ainsi va la gouvernance à Béjaïa. Il ne faut donc pas s'étonner de cette tension, qui monte régulièrement à Béjaïa. Depuis le début de l'année, les coupures de routes sont justifiées par les listes de bénéficiaires de logements sociaux. Ces listes seraient-elles toutes inéquitables? Ces projets qui datent de plusieurs années, pour la plupart, sont-ils tous achevés en même temps pour être attribués à cette période particulière? Autant de questions, qui sont légitimes au regard de l'anarchie qui règne chaque jour. Le pire est, par conséquent, fortement redouté au sein de l'opinion publique qui craint, avec raison, le retour des mauvais jours.