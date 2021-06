Les sempiternelles coupures de courant et chute de tension qui minent le réseau de distribution électrique à Béjaïa est en voie d'être pris en charge. C'est ce qu'a indiqué la concession de distribution de l'électricité et du gaz de Bejaïa. Partant du constat selon lequel la demande en énergie électrique est en constante croissance, notamment en période estivale où la consommation de l'énergie électrique atteint des pics importants; la concession de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa décide de déployer des efforts considérables et continuellement, en matière de renforcement de ses réseaux électriques, afin de répondre à une demande en perpétuelle évolution.

À ce titre, «la société a investi au courant de cette année plus de 10 milliards de centimes afin d'assurer un été satisfaisant en matière de la desserte énergétique», a-t-on annoncé dans le même communiqué. Plus précisément, ces investissements se résument à la réalisation de 15 postes transformateurs pour un physique de 17 KM, qui s'ajoutent aux 2 900 postes déjà existants.

L'investissement a concerné également six opérations de réhabilitation des réseaux vétustes pour un physique de 8 KM et les 11 départs créés en lignes aériennes pour un physique de 4 KM.

Par ailleurs, la société a relancé le programme d'entretien de ses réseaux électriques, dénommé Siyana, à travers tout le territoire de la wilaya, et ce depuis le début de l'année. Dans ce sens, plusieurs opérations ont été effectuées dans le cadre de ce programme, à savoir le remplacement de 109 isolateurs, de 35 conducteurs électriques, le redressement de huit supports inclinés et l'élagage dans

180 points, etc.

En dépit de tous les investissements réalisés par notre société dans le but d'assurer une bonne qualité et continuité de service, l'amélioration demeure «insuffisante», estime encore la société mettant en cause la surconsommation de cette énergie.

À ce titre, la SDE de Béjaïa, qui a eu à se déployer aussi sur le plan de la sensibilisation, à travers plusieurs actions, appelle ses clients «à consommer cette précieuse énergie de façon rationnelle». «La modération de la consommation en énergie électrique vous permettra à la fois d'alléger vos factures de consommation et de passer un été sans perturbations», soutient la SDE de Béjaïa, qui assure «avoir pris toutes les mesures nécessaires pour une période estivale sans perturbations avec le renforcement de son dispositif d'intervention en moyens humains et matériels.

Plus de 117 agents assureront l'astreinte 7j/7j et 24h/24h, prêts à intervenir aux appels reçus au centre de contact 33 03 qui, à son tour, fonctionne en H 24.