L’Algérie est sur point de mettre en œuvre « trois stratégies nationales pour la transfusion sanguine, avec l’appui technique du bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en Algérie ». C’est ce qu’a déclaré, hier, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, lors de la célébration de la Journée nationale des donneurs de sang qui s’est déroulée à Alger, au siège de l’Agence nationale du sang (ANS), en présence de sa directrice, le docteur Linda Ould Kablia.

Entouré de ses proches collaborateurs et de nombre de cadres du secteur, le ministre a déclaré que son département est sur le point de mettre en œuvre une « stratégie nationale » permettant le développement et l’amélioration de la transfusion sanguine et du don de sang. Cette stratégie, a-t-il expliqué, permettra de « renforcer et de développer cette activité, en s’appuyant sur de nouvelles techniques (…) et prévoit la création d’une réserve stratégique de sang visant à préserver le sang et ses dérivés ». Elle devra répondre, selon lui, aux « situations d’urgence, notamment en cas de risques majeurs ou de catastrophes naturelles ».

Benbouzid a, par ailleurs, fait état d’une nouvelle formation dans le domaine de la transfusion sanguine, au niveau des Facultés de médecine de Constantine, Annaba et Oran, pour l’obtention d’un Certificat d’études spécialisées (CES). Une promotion de 120 médecins généralistes, issus des régions du Sud et des Hauts-Plateaux, est concernée par cette formation.Le représentant du bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Nguessan Bla François, a affirmé, pour sa part, que cette organisation mondiale apportera son appui à l’Algérie, à travers l’ANS pour « asseoir une stratégie nationale de la transfusion sanguine, avec un intérêt particulier à la promotion du don de sang. »

De son côté, le président de la Fédération internationale des organisations des donneurs de sang (Fiods), Massaro Gian Franco, qui est intervenu en visioconférence, a souligné que « l’Algérie est l’un des meilleurs pays d’Afrique, en matière de don de sang », raison pour laquelle un « Prix de mérite » lui a été décerné par la Fiods.