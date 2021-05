Le marché parallèle jubile. Le square Port Said, sanctuaire du marché parallèle de la devise, est en transe. L'euro, devise étrangère la plus prisée de nos concitoyens, flambe ces jours-ci. Il s'échange à plus de 210 DA. L'ouverture annoncée des frontières y est certainement pour une large part, tout en bénéficiant de la faible allocation touristique qui risque de pâtir davantage de ce nouveau plongeon de la monnaie nationale: moins de 90 euros prédisent les experts. Les barons du marché noir de la devise, dont les tran-sactions ont significativement chuté depuis le mois de mars 2020, en raison de la fermeture des frontières et de l'arrêt des vols internationaux, se frottent les mains. Ce qui n'arrange pas du tout, par contre, les affaires du pays. L'économie nationale risque, en effet, de sérieusement trinquer. Basée pratiquement exclusivement sur les exportations d'hydrocarbures qui lui assurent l'essentiel de ses revenus, qui ont énormément baissé avec la chute brutale des cours du pétrole qui ont érodé ses réserves de change qui dépassaient les 193 milliards de dollars en début d'année 1994 pour s'établir autour des 44 milliards de dollars aujourd'hui., elle risque de pâtir davantage de cette dépréciation du dinar qui entraînerait automatiquement celle de ce bas de laine qui constitue l'unique pare-feu en cette période de crise exacerbée à l'extrême par la pandémie de la covid-19. «Etant donné que les recettes en devises sont constituées de plus de 90% des exportations des hydrocarbures, la variation des cours vers la baisse affecte inévitablement les réserves de change par leur réduction qui, à son tour, a un impact sur la valeur du dinar par une dépréciation par rapport aux devises», écrit Meriem Lebsaira, Maître de conférences à HEC, dans son ouvrage «Causes et conséquences de la la dépréciation du dinar algérien». La chute significative des revenus pétroliers a incontestablement tiré les recettes des exportations vers le bas au point de n'être plus en mesure d'assurer la facture des importations qui demeure importante même si elle a sensiblement baissé. Ce qui complique la question des équilibres financiers, qui ne peuvent être assurés qu'avec un baril d'un niveau satisfaisant, ainsi que la problématique du déficit budgétaire qui reste chronique. Les produits importés ne seront inévitablement pas épargnés eux aussi par la chute du dinar. Ils seront impactés directement par une inflation qui se traduirait sur leurs prix et auront comme conséquence de voir s'envoler ceux des produits locaux, à cause de l'augmentation des coûts des matières premières nécessaires à leur fabrication. Il est clair qu'aujourd'hui nous dépendons fortement de l'étranger aussi bien pour les produits de consommation que pour ceux nécessaires à la production, les intrants, les équipements... «Une dépréciation du dinar entraînera une inflation due au renchérissement des prix de tout ce que nous importons», note Meriem Lebsaira. La flambée généralisée des prix et la tension qui s'est exercée sur les produits de consommation est édifiante à plus d'un titre à ce propos. Et ce ne sont certainement pas les produits nationaux hors hydrocarbures, que le plongeon du dinar doit rendre compétitifs à l'exportation, qui risquent d'inverser la donne; les revenus qu'ils génèrent dépassant à peine les 2 milliards de dollars. «La monnaie est le miroir de l'économie» avait déclaré le ministre des Finances, Aïmen Benabderrahmane. On en a désormais un cliché...