Une histoire qui tourne autour d’un sachet de lait a fini par coûter la vie à un citoyen à Rouiba. Dans le détail, l’affaire remonte à mercredi dernier, lorsque les services de sécurité ont reçu une alerte portant sur un meurtre dans l’un des quartiers de la commune de Rouiba. Une fois sur les lieux, ils ont trouvé la victime plongée dans un bain de sang et le propriétaire d’un commerce d’alimentation générale dénué de toute émotion devant cette scène effroyable. Suite à cela, ces mêmes services ont transporté la victime à l’hôpital tandis que l’accusé a été présenté à l’enquête. Selon les précisions du quotidien arabophone Ennahar, le suspect n’a pas nié l’accusation. Au contraire, il a avoué l’intégralité des faits qui lui ont été repprochés. D’ailleurs, il a lui-même raconté ce qui s’est passé au moment du crime. Dans sa version, le commerçant a confirmé que la victime s’est présentée à son magasin pour demander un sachet de lait. Lorsqu’il lui a répondu qu’il n’était pas disponible, son défunt client, âgé de 36 ans, se serait alors révolté et l’aurait insulté. L’accrochage s’est alors intensifié et la victime lui aurait même donné des coups de poing. Le meurtrier a ainsi déclaré avoir perdu tout contrôle de lui-même. De ce fait, il est allé chercher un couteau à fromage pour s’en servir contre l’acheteur. Le vendeur a ainsi reconnu avoir poignardé la victime à la poitrine, lui provoquant une blessure de 20cm de profondeur.