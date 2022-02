Passant au crible plusieurs secteurs, en vue de suivre l'évolution des réformes engagées sur le terrain, la réunion du gouvernement, s'est penchée sur les problématiques récurrentes, telles que la situation des infrastructures sportives et leur fonctionnement, souvent affectée par un manque d'espace et d'organisation, pour permettre aux jeunes de s'épanouir dans différentes disciplines. À cet effet, le ministère de la Jeunesse et des Sports a introduit une nouvelle approche, lors de cette réunion, portant sur « la redynamisation des établissements de jeunes et l'amélioration de leurs prestations, notamment à travers de l'implication de d'avantage de jeunes et de la société civile dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes pédagogiques dédiés à cette importante frange de la société». Un enrichissement des méthodes de gestion, qui pourrait contribuer à canaliser l'énergie des jeunes, en leur offrant la possibilité d'améliorer leurs performances dans un cadre professionnel. Par ailleurs, pour une meilleure qualité de recueil d'informations chiffrées, le secteur de la numérisation et des statistiques, a préconisé la «mise en place du réseau interactif des informations statistiques qui présente les actions mises en oeuvre par le secteur de la numérisation et des statistiques liées particulièrement au renforcement des capacités institutionnelles et l'amélioration de la coordination entre les acteurs du système national d'information statistique, ainsi que le développement de l'interconnexion du réseau statistique national par des plates-formes numériques». Une coordination qui devient plus qu'indispensable, tenant compte du volume impressionnant des données à récolter et à recouper, d'où la nécessité d'atteindre des niveaux de numérisation à même de permettre d'afficher des données fiables en temps réel. Il s'agit d'un outil incontournable pour tous les secteurs, notamment en matière de prévision et d'établissement de feuilles de route à court et moyen termes, et ce en vue de renforcer les politiques publiques par des données leurs permettant une meilleure application sur le terrain. La réunion du gouvernement a porté également sur la situation et le bilan de l'activité de production de viandes rouges, à travers la proposition du secteur de l'agriculture et du développement rural de «consolidation et d'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité de ces produits, à la faveur des dispositifs mis oeuvre pour la modernisation de ces filières à travers l'adhésion, la professionnalisation et le renforcement du partenariat de l'ensemble des acteurs». Une problématique qui se présente chaque année à la veille du mois de Ramadhan, imposant un stress autant pour, les producteurs et les consommateurs, que pour les pouvoirs publics. D'où l'impératif d'une réorganisation profonde, basée sur l'établissement d'une cartographie des producteurs et des infrastructures, mais également sur la spécialisation des filières, dans l'objectif de renforcer les moyens et les capacités de production, en vue d'éviter de recourir aux importations d'appoint, qui ne serviront qu'à détourner le problème.

En outre, dans le domaine de la santé, il a été examiné un projet de décret exécutif fixant «la liste des maladies transmissibles soumises à déclaration obligatoire, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique nationale de lutte et de prévention contre les maladies transmissibles. Ce projet de texte prévoit les modalités de révision de la liste des maladies transmissibles à déclaration obligatoire et de son actualisation, en fonction de l'émergence de nouvelles maladies de même nature».