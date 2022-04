Plusieurs procès de corruption se tiendront au courant du mois de mai prochain. Les raisons du report sont multiples. Pour la plupart des affaires, il intervient à la demande de la défense pour prendre connaissance du dossier, tandis que pour certaines d'autres, il est motivé par la dégradation de l'état de santé d'un des prévenus, l'absence de la défense ou des témoins. Dans ce contexte, le 20 avril dernier, la cour d'Alger a reporté au 4 mai prochain, le procès en appel des accusés dans l'affaire du groupe Metidji. L'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, son ancien directeur de cabinet, Mustapha Abdelkrim Rahiel et d'anciens ministres et responsables sont poursuivis dans cette affaire. Ce report est à la demande de la défense en raison de l'hospitalisation de Abdelmalek Sellal. Les accusés ont été condamnés pour octroi d'indus avantages, participation au financement occulte de la campagne électorale, abus de fonction, trafic d'influence et dilapidation de deniers publics. Le procès de Saïd Bouteflika et Ali Haddad poursuivis dans l'affaire de la chaîne de télévision Istimraria destinée à faire la promotion du 5e mandat en faveur du défunt président déchu, Abdelaziz Bouteflika a été reporté, le 18 avril dernier, à l'audience du 9 mai prochain à la demande de sa défense ainsi que pour l'absence des avocats de l'homme d'affaires Ali Haddad. Ce dernier a déclaré lors de l'instruction qu' «il avait prêté, à la demande de Saïd Bouteflika, des équipements (importés) destinés à sa chaîne Dzair TV pour le lancement de la chaîne Istimraria». Pour rappel, relaxé par la cour d'appel militaire pour sa peine de 15 ans ferme prononcée en première instance, Saïd Bouteflika a été condamné à 2 ans de prison par la chambre criminelle de Dar El Beida pour «entrave au bon déroulement de la justice» et «abus de fonction». Concernant le procès en appel de l'ancienne ministre de l'Industrie, Djamila Tamazirt, le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed l'avait condamnée, en février dernier à 5 ans de prison ferme dans une affaire de corruption. Les faits de cette affaire remontent à la période où elle était directrice du complexe agroalimentaire de Corso relevant du groupe Eriad entre 2009 et 2015. Elle a été condamnée à une peine de 5 ans de prison ferme avec saisie de tous ses avoirs et fonds déposés dans des comptes bancaires. Le procès en appel de Saïd Bouteflika, Tayeb Louh et Ali Haddad est programmé pour la mi-mai prochaine devant la chambre criminelle près la cour d' Alger. Cette affaire dite «des SMS» porte sur les «textos» échangés entre l'ex-ministre de la Justice Tayeb Louh et Saïd Bouteflika, et ceux échangés par ce dernier avec Ali Haddad. Ces shorts messages devaient permettre à Chakib Khelil et aux membres de sa famille de bénéficier d'un non-lieu et l'annulation du mandat d'arrêt international émis contre lui par la justice algérienne. L'affaire porte également sur l'intervention de Tayeb Louh auprès de la commission électorale de la wilaya de Ghardaïa en vue de falsifier un procès-verbal, avec effet rétroactif, dans le but d'admettre une candidate lors des législatives de 2017. Le procès en appel de l'affaire de détournement de deniers publics du ministère de la Solidarité nationale, impliquant les deux anciens ministres, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat et des cadres, a été reporté au 17 mai prochain. Cette affaire sera rejugée pour la 3e fois après que la Cour suprême eut accepté le pourvoi en cassation introduit par la défense des accusés. Rappelons que la chambre pénale près la cour d'Alger avait confirmé, en décembre 2020, les peines prononcées par le tribunal de 1ère instance de Sidi M'hamed, à l'encontre des anciens ministres de la Solidarité nationale, à savoir, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat condamnés à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme. Le procès en appel de l'ancien député du FLN, Baha- Eddine Tliba, poursuivi dans une affaire de trafic des listes électorales des législatives de mai 2017, a également été reporté à la même date (17 mai prochain).