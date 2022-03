Toux, crises d'asthme, obstructions des voix respiratoires et autres allergies respiratoires ont constitué le lot des problèmes de santé d'urgence auxquels les urgentistes des deux hôpitaux d'Oran- l'EHU et le Chid Benzerdjeb de Plateaux, ont fait face ces dernières heures. Et pour cause. Les vents de sable venant du sud ont gagné les wilayas de l'Ouest du pays, dont Oran. La directrice de la communication prés l'EHU de l'Usto, Hayet Missoum, fait état de «60 personnes, souffrant des problèmes respiratoires, admises à l'hôpital». «Ce bilan est partiel», ajouté la même source, expliquant que «les patients admis aux services des urgences ont été traités et ont reçu des traitements idoines. Le même scénario a été vécu au niveau de l'hôpital Docteur Benzerdjeb, situé en ville. Les urgentistes de cet hôpital font état de «30 personnes admises aux services des urgences et prises en charge». Les spécialistes et les pneumologues de l'EHU d'Oran sont sur le qui-vive et très attentifs à la situation qui se poursuit. Aussi, recommandent-ils plus de vigilance et le port du masque protecteur. Des poussières du Sahara ont recouvert plusieurs parties de l'ouest et du sud. Ce phénomène n'est pas sans conséquences pour la santé.