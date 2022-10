Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté des individus de nationalité étrangère pour création d’un lieu de débauche, migration clandestine et résidence illégale à Aïn Benian, a indiqué, hier, un communiqué de ce corps de sécurité. « Les services de la 3e sûreté urbaine de Aïn Benian relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga ont traité une affaire liée à la création d’un lieu de débauche, à la migration clandestine et à la résidence illégale de migrants clandestins, après avoir reçu une lettre des habitants d’un quartier à Aïn Benian dénonçant les agissements et comportements malsains de locataires de nationalité étrangère », ajoute le communiqué. Les mêmes services ont dressé un plan bien ficelé pour arrêter les suspects en flagrant délit, et obtenu en coordination constante avec le parquet territorialement compétent, un mandat de perquisition qui leur a permis d’arrêter 24 individus (18 hommes et 6 femmes) de nationalité étrangère, précise la même source. Après achèvement de toutes les procédures légales, les suspects ont été présentés par-devant le parquet territorialement compétent.