En vue de renforcer les moyens qui permettent de mettre en place les mécanismes adéquats pour la gestion des événements sociaux et économiques majeurs à venir, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s'est penché, mardi, lors d'une réunion de coordination, par visioconférence, avec les walis, sur les dossiers brùlants du secteur.

Concernant les préparatifs en cours des festivités de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, le ministre s'est enquis «des dernières retouches relatives à la mise en oeuvre des programmes locaux relatifs à l'évènement à travers 58 wilayas».Évoquant la « nécessité de donner à ces festivités un caractère spécial en renforçant les activités destinées aux jeunes avec l'implication des différents acteurs de la société civile tout au long de l'année».Il faut dire que la célébration de cet événement, prend un caractère particulier et inédit, du simple fait qu'elle intervient après un accomplissement majeur, en l'occurrence, l'achèvement du processus constitutionnel et électoral. Elle viendra signifier les effets d'un nouveau départ pour une Algérie où toutes les forces vives sont appelées à travailler pour l'unification des rangs. À l'image de l'initiative de rassemblement lancée récemment par le président de la République. Dans ce contexte, les travaux de la conférence, ont eu trait au suivi de la saison estivale, pour lequel le ministre s'est enquis de «l'exécution du plan de travail tracé au niveau local, avec l'impératif de réunir toutes les conditions de bien-être et de sécurité en faveur des estivants».Plus qu' un test pour les nouveaux élus, la saison estivale de cette année s'articule autour de l'importance de voir les politiques publiques adoptées par l'Etat prendre forme sur le terrain dans le cadre d'un changement profond. Ce dernier repose sur les capacités des collectivités locales à relever ce défi, et à instaurer les nouveaux paradigmes de gestion. Il va sans dire, que les résultats se mesureront à la hauteur de la satisfaction des citoyens, notamment les estivants. La réunion a également, porté sur «la lutte contre les feux de forêts parallèlement aux canicules enregistrées, insistant sur la mobilisation de tous les moyens matériels et humains tout en hissant le niveau de vigilance au plus haut niveau afin de guetter les comportements suspects susceptibles de provoquer ces feux outre l'implication du citoyen en tant qu'acteur axial dans les efforts de prévention adoptés par les autorités publiques». Une implication incontournable dans la mesure où l'intervention du citoyen demeure la première action de prévention et de protection contre les feux de forêts. Cela étant, il est indéniable que la mobilisation de grands équipements contribuerait à mettre en place des stratégies de lutte proportionnelle aux risques majeurs qui planent sur tout le territoire.

Par ailleurs, la réunion s'est penchée sur «le déroulement de la saison de récolte et l'importance du suivi des différentes étapes en coordination avec les services concernés, notamment en ce qui concerne les opérations de stockage». D'une importance capitale pour lutter contre toutes les formes de spéculation et de hausses improvisées des prix, cette mission nécessite des prévisions précises en matière de logistique et de distribution.

Des aspects qui restent étroitement liés à une cohésion solide entre les différents acteurs du secteur. Pour conclure, la réunion a permis d'évoquer «les préparatifs en cours en prévision de la prochaine rentrée scolaire, notamment la remise de nouvelles structures éducatives dans les délais fixés tout en assurant leur dotation par des cantines, le chauffage et le transport scolaire».