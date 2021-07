Le chef de l'Etat a décrété des mesures de clémence au profit des jeunes poursuivis pénalement et se trouvant en détention pour avoir commis des actes liés à l'attroupement et autres actes qui y sont liés, a indiqué ce dimanche un communiqué du ministère de la Justice.

Cette décision intervient à l'occasion du 59e anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale. Cette décision est déjà mise en oeuvre. «Les juridictions compétentes ont procédé, à partir de ce dimanche, à l'élargissement de 18 détenus». L'opération se poursuit pour les autres », ajoute la même source, sans, toutefois, préciser le nombre exact de détenus qui seront libérés. Il ne s'agit pas de grâce présidentielle puisque celle-ci ne peut être accordée légalement qu'aux détenus définitivement condamnés. Plus de 300 personnes sont actuellement en prison pour des faits en lien avec les marches du Hirak ou pour des délits d'opinion, selon le Comité national de libération des détenus (Cnld). La plupart des jeunes ont été interpellés et incarcérés durant la période qui a précédé les législatives anticipées du 12 juin dernier. Les marches hebdomadaires(vendredi et mardi) du Mouvement populaire ont été, faut-il le rappeler, interdites et empêchées, notamment au niveau de la capitale et à Oran, depuis le 14 mai dernier. Plusieurs personnes ayant tenté de manifester à Alger et à travers plusieurs wilayas ont été arrêtées et faisaient l'objet de poursuites judiciaires.