Lors d'une campagne de dépistage du cancer du sein à Constantine, organisée par la direction de la santé, plusieurs cas suspects ont été établis. La campagne, qui a eu lieu samedi et dimanche, a été organisée au centre-ville dans le but de sensibiliser les femmes à être plus conscientes de la propagation de cette maladie et l'importance de se faire dépister afin de traiter la pathologie à temps. Dans une déclaration à L'Expression, le chargé de communication à la DSP a affirmé que «les cas suspects sont déjà pris en charge par des spécialistes qui ont demandé aux patients des analyses plus approfondies». Ces patientes ont été orientées vers plusieurs centres de santé, notamment l'hôpital Didouche-Mourad, qui vient d'acquérir un appareil pour les mammographies, l'hôpital El Bir, et le centre hospitalier de Sidi Mabrouk. Au premier jour, plus de 147 femmes ont été consultées dont sept déclarées suspectes. Hier, les chiffres n'étaient pas encore disponibles du fait que la campagne se poursuit. Le cancer du sein est le plus fréquent en Algérie. Son incidence ne cesse d'augmenter. L'âge moyen de survenance est de 48 ans. Le dépistage du cancer du sein a un intérêt majeur et repose sur une mammographie tous les deux ans. Il arrive en tête de liste des types de cancer prévalant dans le pays, avec plus de 14.000 nouveaux cas enregistrés chaque année, dont un taux important apparaît avant l'âge de 40 ans, contrairement aux pays occidentaux où le cancer du sein apparaît après l'âge de 60 ans et plus, selon les données du registre national du cancer. Selon des oncologues, et conformément aux recommandations du Plan national de lutte contre le cancer (2015-2020), cette situation épidémiologique exige une attention singulière et des enquêtes nationales recherchées pour identifier les principaux facteurs qui provoquent ce cancer chez les Algériennes à un âge précoce par rapport aux femmes occidentales. L'Algérie a enregistré 50.000 nouveaux cas de cancer tous types confondus, selon les données du registre national des cancers relevant de l'Institut national de la santé publique (Insp), avec 14.000 cas du cancer du sein comme cité plus haut.