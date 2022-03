Le service de la Sûreté nationale ont diffusé, récemment, des images montrant, entre autres, de nombreux véhicules de luxe appartenant au patron du groupe Cima Motors Mahieddine Tahkout.

Ce dernier est condamné par la justice pour «trafic d'influence» et «perception d'indus avantages». L'opération de perquisition menée conjointement par le service central de la lutte contre le crime organisé et la police judiciaire de la sûreté d'Alger, entre dans le cadre de la confiscation des biens des oligarques prononcée par l'autorité judiciaire compétente.

À cet effet, la justice a délivré une série d'ordonnances de saisie de biens appartenant aux hommes d'affaires et hauts responsables de l'ère Bouteflika, exécutées depuis mi-février dernier. L'opération de perquisition a permis ainsi de mettre la main sur plusieurs voitures de luxe, jets sky, camions; motos de luxe... d'une valeur estimée à 10 milliards de dinars.

Les services de sécurité précisent dans un communiqué que «ces véhicules ont été saisis au niveau des entrepôts de Réghaïa, Ouled Fayet, Dar El Beïda, Staoueli à Alger ainsi qu'au niveau d'un entrepôt situé dans la wilaya de Béchar». «Ces véhicules saisis font partie des biens de Tahkout dissimulés par certains membres de sa famille et certains de ses proches, qu'il n'avait pas déclarés aux autorités judiciaires compétentes, dans le but de les transférer et les vendre illégalement», ajoute le même document. Cette opération a permis de saisir «507 véhicules, dont 267 voitures de luxe, 84 camions de marques diverses, Jet sky, bateaux de plaisance, motos de luxe, plus de 800 boîtes contenant des pièces de rechange automobiles et 30 conteneurs contenant 63 nouveaux moteurs d'autobus».

Les services de sécurité estiment qu'«une partie des voitures étaient immatriculées de manière frauduleuse tandis que la situation d'une autre partie était en cours de régularisation grâce à la complicité de certains employés de l'administration». Par conséquent, «24 suspects, dont des membres de la famille de Tahkout et certains de ses proches, ont été arrêtés et présentés devant le procureur», indique-t-on.

Par ailleurs, des usines, des villas, des bateaux de plaisance, des appartements, des lots de terrains, des immeubles, des voitures, des bijoux et des avoirs bancaires, sont parmi les biens appartenant à la «Issaba (la bande)», à récupérer sur le territoire national et à l'étranger.

Les procédures de saisie ont été déclenchées suite à la vente de deux luxueux appartements à Paris appartenant à l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, condamné par contumace à 20 ans de prison ferme.

Pour rappel, en décembre dernier, la cour d'Alger a confirmé, lors d'un procès en appel, les peines prononcées en première instance contre Mahieddine Tahkout.

Il a été condamné à 14 ans de prison ferme avec la saisie de tous ses biens mobiliers et immobiliers