Décidément, les bilans des accidents de la route en Algérie deviennent, à en croire, plus forts et plus douloureux que ceux communiqués lors de la récente pandémie de la Covid-19!

En effet, après les bilans meurtriers de ces derniers jours et semaines, vient celui, tout aussi funeste, des dernières 48 heures de la fin de semaine écoulée.

Les services de la Protection civile ont ainsi annoncé, hier,que pas moins de 20 personnes sont décédées et 419 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays durant ces dernières 48 heures.

Il faut savoir que la prise en charge hospitalière d'un blessé, soins, accueil, transport...saigne dangereusement le budget alloué à la santé publique et les frais d'entretien, d'approvisionnement en médicaments et les salaires d'un ensemble de praticiens et «soldats en blanc» toutes catégories confondues.

La direction générale de la Protection civile (Dgpc), a rappelé, pour la énième fois, à ce propos, aux conducteurs et les usagers de la route au respect strict du Code de la route et avoir le sens de responsabilité pendant la conduite pour éviter les pertes humaines et matérielles qui surviennent, souligne le même communiqué.

Par ailleurs, les services de la PC ont annoncé que les plongeurs de leurs services de la wilaya d'Oran ont repêché, durant la même période, le corps d'un adolescent de 16 ans décédé noyé en mer à la plage «Belle Vue» dans la commune de Aïn-Turk. Non loin de cette ville, à Mostaganem plus précisément, un autre corps d'un jeune homme de 19 ans, porté disparu depuis le 22 mai, a été repêché dans la wilaya au niveau de la plage de Sidi-Mahdjoub, note la même source.

D'autre part, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de huit incendies urbains, industriels et divers à travers les wilayas de Tizi Ouzou, Sétif, ElTarf, Tamanrasset, Bouira, Djelfa, Mostaganem et Blida, ajoute le triste communiqué de la Protection civile.