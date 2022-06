Un séisme de magnitude 5,1 a secoué les habitants de la wilaya d'Oran. Il est survenu au début de la soirée de dimanche à lundi, très précisément à 20 h 59'. Cette secousse, qui a été ressentie sur plusieurs kilomètres à la ronde, a été localisée à 20 km au nord de Gdyel, située dans la partie est de la wilaya en allant vers la wilaya de Mostaganem. Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag) fait état «d'un tremblement de terre de magnitude 5,1 degrés sur l'échelle ouverte de Richter enregistré dimanche à 20h17 à Gdyel (ex- Saint-Cloud)», soulignant que «l'épicentre de la secousse a été localisé à 12 km au nord de Gdyel, à l'est de la wilaya d'Oran»». Le séisme a été suivi de deux répliques de magnitude 3,2 et 4, a précisé le Craag. «Aucune perte humaine n'a été enregistrée», a indiqué le responsable de communication près la direction régionale de la Protection civile, le capitaine Abdelkader Bellala. Cependant, force est de constater que ce tremblement a tout de même causé des dégâts plus ou moins sensibles, notamment dans les localités de la partie est de la wilaya. Des fissurations dans les murs et plafonds des habitations sont enregistrées dans la commune d'Arzew, localité située à 40 km à l'est du chef-lieu de la wilaya. Jusque-là, aucun bilan exhaustif n'a été rendu public, notamment en ce qui concerne les petits préjudices matériels causés par cette secousse. L'ensemble des unités relevant de la direction de wilaya de la Protection civile ont été mises en état d'alerte dés que la secousse ait été ressentie, et mises sous la supervision du directeur de wilaya, le colonel Souiki Mahfouz. Confirmant les fissurations des habitations dans la commune d'Arzew, le responsable de communication dudit corps, le capitaine Abdelkader Bellala, a affirmé que «les sapeurs-pompiers ont effectué des sorties à travers l'ensemble de la région pour s'enquérir de la situation», ajoutant que «l'ensemble des moyens, humains et matériels ont été mobilisés».

Le président Tebboune souhaite «quiétude et sécurité»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souhaité quiétude et sécurité pour Oran et ses habitants suite au tremblement de terre enregistré dimanche soir à Gdyel, dans la wilaya d'Oran. «Puisse Allah entourer Oran et ses habitants de quiétude et de sécurité, et les prémunir de tout mal suite à ce tremblement de terre», a tweeté le président de la République. «Merci d'avoir fait honneur à l'Algérie et de la généreuse hospitalité à ses invités», a ajouté le président Tebboune.

La Sonatrach rassure

Suite aux rumeurs faisant état d'un incendie au niveau de la zone industrielle d'Arzew, provoqué par le séisme, la Sonatrach a apporté un démenti. «Certaines pages sur les réseaux sociaux ont publié une fausse information concernant un incendie qui s'est déclaré au niveau de la zone industrielle d'Arzew, largement relayée, sans aucune confirmation», écrit le groupe pétrolier public, dans un communiqué. Tout en démentant «ces fausses informations fabriquées», Sonatrach a tenu à rassurer «sur la sécurité de toutes les installations de production» et les habitants vivant à proximité de la zone industrielle, «niant tout danger qui menace leur sécurité». À cette occasion, Sonatrach précise qu'elle a redémarré ses unités industrielles à Arzew, «après un arrêt automatique qui a touché certaines d'entre elles, suite à une coupure de courant» et continue de mettre en marche les autres unités, «après contrôle technique nécessaire de leur sécurité, afin d'éviter tout potentiel danger».