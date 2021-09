Vingt départs de feu ont été enregistrés avant-hier, dans plusieurs communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Deux parmi ces incendies étaient impressionnants. Il s'agit de ceux qui se sont déclarés dans les communes d'Assi Youcef et Azeffoun. Grâce à la forte mobilisation des éléments de la Protection civile et des citoyens, tous les incendies en question ont pu être maîtrisés, soit dans la journée de mardi, soit dans la nuit de mardi à mercredi. Kamel Bouchakour, chargé de la communication à la Protection civile de Tizi Ouzou, a confirmé ces chiffres et a indiqué que fort heureusement, on ne déplore pas de dégâts importants, suite à ces 20 incendies. Il faut préciser que les citoyens, à la vue des premières flammes, ont vite réagi et se sont levés comme un seul homme, pour éviter toute propagation des incendies. C'est le cas dans la commune d'Assi Youssef (daïra de Boghni), à une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. À Assi Youssef, les habitants étaient pris de panique, certes, dès l'apparition des premières flammes, mais avec courage et sang-froid, ils ont prêté main-forte aux éléments de la Protection civile et au bout de quelques heures, cet incendie important a pu être circonscrit, avant qu'il ne se propage pour atteindre les habitations qui étaient très proches. Il faut rappeler

qu'hier et avant-hier, il y a eu une chaleur caniculaire et étouffante dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. Le thermomètre a affiché 47 degrés au soleil. La ville de

Tizi Ouzou, la Nouvelle-Ville et les différents chefs-lieux de wilaya étaient presque des villes mortes, dès 13 heures, a-t-on constaté.