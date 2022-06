C'est l'une des initiatives, qui s'annonce à Béjaïa à l'occasion de la visite du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Économie de la connaissance et des Start-up,Yacine El-Mahdi Walid, qui a déclaré que «plus de 800 start-up ont été créées jusqu'à aujourd'hui au niveau national et leur nombre est en constante croissance». Le ministre a participé aux activités de la caravane nationale «un jeune, une idée», arrivée à Béjaïa après avoir sillonné plus de 10 wilayas du pays depuis le mois de janvier 2022. Cette caravane sera une opportunité aux jeunes investisseurs de Béjaïa de prendre connaissance de modalités et de faire valoir leur savoir- faire, car celle-ci a pour objectif l'encouragement des jeunes pour la création des petites entreprises et surtout leur expliquer le plan d'accompagnement de l'État en leur faveur. À l'occasion, le ministre délégué chargé de l'Économie du savoir et des Start-up a annoncé de nouvelles mesures au profit des start-up ainsi que des incubateurs d'entreprises. Pour sa part, le wali de Béjaïa a confirmé lors de son discours d'ouverture que la wilaya de Béjaïa appuie la politique du gouvernement pour faire avancer l'économie nationale en organisant des manifestations économiques. À Béjaïa ce ne sont pas les initiatives qui manquent. L'arrivée de la caravane est une opportunité pour faire valoir ses intentions en matière de création de start-up. Yazid Cherradou fait partie de ces centaines de jeunes qui n'attendent qu'une opportunité de se faire connaître. Ce jeune, 38 ans, est un ingénieur. Établi en France, il compte depuis quelques années un investissement dans le domaine du tourisme en Algérie, plus précisément à Béjaïa. En France, il est propriétaire de la société «Afrite moi», une sorte d'organisation des transports. Il se lance dans l'aventure Web dans le développement des transports en Algérie dans le cadre de la politique engagée par le président de la République. Optilog est une plate-forme bourse de fret Web et mobile qui permet de trouver le meilleur transporteur au meilleur prix pour chaque expédition de marchandise. Plusieurs algorithmes et un service client performant assurent une gestion des transports optimale et la réduction des trajets à vide, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone et à la protection de l'environnement qui en a fort besoin. Ce projet compte parmi les centaines d'autres qui se feront connaître dans le sillage de cette caravane qui s'installe à Béjaïa après avoir sillonné plusieurs autres wilayas du pays.