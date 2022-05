Les épreuves du bac 2022 approchent à grands pas. Le compte a rebours est en effet lancé pour plus de

713 000 candidats désirant rejoindre l'année prochaine, les bancs des universités.

Le bac blanc est prévu pour ce dimanche. Une épreuve à la fois précieuse et unique, du fait qu'elle leur permet de plonger dans le bain du grand examen. Un avant-goût de l'épreuve finale et une occasion à s'habituer au stress qu'ils peuvent avoir le jour J.

L'opération de retrait des convocations dédiées aux candidats inscrits au bac a,,pour rappel, débuté hier.

Les collégiens inscrits en fin de cycle moyen ont commencé hier à retirer leurs convocations. Un dernier signe avant les sprints prévus respectivement du lundi 6 au mercredi 8 juin prochain, (BEM) et du dimanche 12 au jeudi 16 du même mois (bac).

«Les sujets des examens de cette session 2022, traiteront uniquement des programmes scolaires étudiés par les élèves avec leurs enseignants et seront abordables et à la portée des candidats» a assuré Boualem Benlaouar, inspecteur à l'inspection générale au ministère de l'Education nationale. Une bonne nouvelle qui a de quoi rassurer les candidats concernés par les deux

épreuves.

Le nombre des candidats au bac et au brevet d'enseignement moyen (BEM), dépasse le million et demi de candidats. Une série de mesures a été arrêtée par le ministère de l'Education nationale, et les préparatifs dédiés à la réussite des deux rendez-vous ont été d'ores et déjà finalisés, affirme le même responsable.

Le staff d'Abdelkrim Belaabed a réuni les moyens humains et matériels nécessaires. En prévision de ces rendez-vous, les centres d'examen ont été inspectés et sont parfaitement aménagés pour accueillir les candidats, affirme le reponsable précité, cela avant d'assurer que les préparatifs pour assurer le déroulement des épreuves du Baccalauréat et du BEM dans un «climat sûr et serein» ont été finalisés. Plus de 700 000 candidats scolarisés au baccalauréat seront, selon le même responsable répartis, sur plus de 2 500 centred'examens au niveau national. Quant aux 740 000 candidats au BEM, ces derniers seront répartis sur plus de 2800 centres.

Le meme responsable a ajouté dans ce sens que «le nombre de candidats libres au baccalauréat est de plus de 13 000 candidats, tandis que le nombre de candidats libres au BEM s'élève à plus de 276 000». Le verrouillage objectif de l'examen a été aussi pris en compte.

Le bunker dédié à accueillir les rédacteurs des sujets d'examens ouvrira bientôt ses portes, avant la lecture finale des sujets sélectionnés et leur impression, selon les explications dudit responsable.

En prévision de ces examens, le même interlocuteur a appelé les candidats à «se concentrer sur les cours dispensés en classe et à ne pas prêter attention aux rumeurs». Les parents d'élèves sont également appelés à «accompagner leurs enfants sur les plans psychologique et pédagogique et de les encourager à la persévérance», a déclaré le même responsable. Cela avant d'affirmer que «les sujets sont sous haute sécurité et aucune fuite n'est possible». L'inspecteur a précisé, par ailleurs, que les centres d'examen ouvriront à 7h30, insistant sur la nécessité pour les candidats d'être à l'heure pour qu'ils aient le temps de repérer leurs salles d'examen et puissent y accéder dans le calme sur présentation de la carte d'identité.

Les épreuves débuteront à 8h30 et, passé ce délai, l'accès au centre ne sera plus possible, notamment après fermeture du portail et ouverture des enveloppes des sujets, a prévenu le responsable. Le staff d'Abdelkrim Belaabed n'est pas le seul engagé pour la réussite des épreuves.

Les collaborateurs du secteur de l'éducation, sont d'ailleurs à pied d'oeuvre. L'exécutif mobilisera sans doute d'autres secteurs, à l'instar de la défense, de l'intérieur, des technologies de l'information et de la communication, et de la santé.