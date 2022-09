Plus de 5.000 enseignants contractuels seront recrutés pour enseigner l'Anglais aux élèves de troisième année primaire durant l'année scolaire 2022/2023, a annoncé, aujourd'hui, Boualem Benlaouar, inspecteur à l'Inspection générale du ministère de l'Education nationale.Benlaouar a indiqué que "plus de 5.000 enseignants seront recrutés par contrat pour enseigner l'Anglais aux élèves de troisième année primaire durant l'année scolaire 2022-2023", faisant état de "plus de 60.000 postulants"."Les enseignants de cette matière seront classés et sélectionnés directement sur la plateforme numérique par souci d'équité et de transparence", a affirmé le responsable.Les enseignants seront sélectionnés sur la base de plusieurs critères, notamment le diplôme (licence d'Anglais ou de traduction de et vers l'anglais), a-t-il dit.Dès la réception des dossiers de candidatures au niveau des directions de l'Education, les informations des candidats (nom, prénom, date de naissance, type et année d'obtention du diplôme et commune de résidence) ont été saisies sur la plateforme numérique du ministère, le dernier délai ayant été fixé au 29 août avant de procéder, les 30 et 31 août, à la révision des informations saisies pour éviter d'éventuelles erreurs avant la clôture de la plateforme", a-t-il expliqué.Il a ajouté que les candidats seront classés automatiquement selon le critère d'ancienneté du diplôme et en cas de candidats ex aequo, le plus âgé est retenu.

Les candidats retenus seront convoqués entre le 4 et 6 septembre en fonction du nombre de postes ouverts dans la commune. Ils se verront remettre les décisions de nomination en tant qu'enseignants contractuels du primaire et les convocations officielles à la formation obligatoire qu'ils doivent suivre avant de commencer à enseigner. Cette formation est prévue du 8 au 19 septembre.Pour préparer cette formation, un séminaire national a été organisé au lycée Hassiba-Ben Bouali (Alger) il y a quelques jours, avec la participation d'inspecteurs des cycles moyen et secondaire, de pédagogues et de psychopédagogues. Lors de cette rencontre, dont l'ouverture a été présidée par le ministre du secteur, Abdelhakim Belabed, le programme de la troisième année primaire a été présenté aux inspecteurs.

Des noyaux régionaux ont été constitués pour la formation des formateurs des enseignants, le premier à Blida pour les wilayas du centre, le deuxième à Constantine pour les wilayas de l'est et le troisième à Oran pour les wilayas de l'Ouest.