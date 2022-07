Plus de 43000 logements promotionnels publics (LPP) ont été livrés à ce jour au niveau national, a indiqué, hier, à Alger le directeur général (DG) de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (Enpi), Nassim Ghalem. Ghalem a indiqué que l'Enpi a permis le lancement de 43716 logements LPP, dont 43142 unités livrés, tandis que 450 unités dans la wilaya de Tlemcen, 124 autres à Alger seront distribuées dans les prochains mois. Ainsi, «avant la fin de cette année, le dossier du programme LPP sera clos, conformément aux instructions données par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville», assure le DG. L'intervenant a affirmé que la plate-forme numérique mise en place par l'Enpi pour la réception des souscriptions, a donné «un grand élan» aux inscriptions, d'autant plus qu'elle a permis de vendre vite les unités de l'Enpi. Quant au programme de logements promotionnels libre (LPL) de l'Enpi, Ghalem a affirmé qu' «il englobe 16000 unités qui sont actuellement en cours de réalisation». Le même responsable a annoncé, à cet égard, que des inscriptions se poursuivaient au niveau de cette plate-forme, jusqu'au parachèvement de la quantité disponible en logements.