Le secteur du tourisme et de l’artisanat à Aïn Témouchent a enregistré l’affluence de plus quatre millions d’estivants sur les plages de la wilaya durant la saison estivale en cours, a indiqué, hier, le directeur local du secteur, Mohamed Bensaoud. Les 17 plages autorisées à la baignade dans la wilaya d’Aïn Témouchent ont enregistré un flux croissant depuis le début de la saison estivale, dépassant quatre millions d’estivants, a souligné le même responsable. Le secteur du tourisme et de l’artisanat dans la wilaya compte 41 établissements hôteliers d’une capacité d’accueil de 6 534 lits, auxquels s’ajoutent 4 campings familiaux répartis sur les plages de Terga, Rachegoune et Sidi Djelloul, offrant un total d’environ 1 320 lits, selon Bensaoud. Les établissements hôteliers dans la wilaya ont enregistré un taux d’exploitation de 100% au cours de la saison estivale en cours, suite à la forte affluence d’estivants de toutes les régions du pays, et même de la communauté algérienne résidant à l’étranger et de touristes étrangers, a fait savoir le directeur de secteur.Par ailleurs, pour la saison estivale en cours, la direction de wilaya du secteur a accordé 17 licences à un nombre d’établissements hôteliers ayant un accès sur les plages, leur permettant de placer des parasols sur une zone définie au profit de leurs clients.