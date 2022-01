Dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisations menée par la Cnas au profit des employeurs-débiteurs, conformément à l'ordonnance présidentielle 12-21 du 25 août 2021, l'agence Cnas d'Alger a enregistré un bilan satisfaisant. En effet, ce sont plus de 23 000 employeurs qui ont bénéficié des avantages de ladite ordonnance laquelle prévoit notamment l'exonération des pénalités et les majorations de retard en matière de paiement des cotisations auxquelles est ajoutée l'attribution de 1 356 échéanciers de paiement.

L'objectif escompté de la campagne, lancée depuis le mois d'août dernier, est satisfaisant. Il l' a été grâce aux efforts consentis par l'ensemble du personnel de l'agence qui a été confronté à un défi portant sur la transmission de l'information au bon moment et au bon endroit.

Dans cette optique et en sus de la campagne de médiatisation assurée par différents organes de presse, le dévouement du personnel de la sous-direction du recouvrement a été remarqué à tous les niveaux où un travail d'équipe et de cohésion a été réalisé. Ainsi, 9712 visites ont été effectuées au niveau de toutes les entreprises concernées et 1 384 invitations ont été remises aux employeurs débiteurs. Quant à la déclaration annuelle des salaires et des salariés (DAS 2021), l'agence d'Alger a connu un afflux très important d'adhérents qui se rendent quotidiennement à l'agence. Leur nombre varie entre 400 et 800 par jour. En dépit du manque du personnel, impacté par la pandémie du coronavirus, le service est assuré par une vingtaine d'agents qui travaillent de 8h00 à 18h00. Leur principal objectif est celui d'accompagner l'employeur pour une meilleure prise en charge. Ainsi, il a été enregistré un nombre de 23302 DAS déposées.

Par ailleurs, une attention particulière a été accordée aux marins pêcheurs et aux armateurs, dans le but de recenser le fichier employeur et de déclarer cette catégorie d'assurés sociaux, en vue de régulariser leur situation en matière de sécurité sociale, en les faisant bénéficier des avantages de l'ordonnance présidentielle, dont plus de 50 marins pêcheurs ont été régularisés. À l'occasion, la Cnas-agence d'Alger lance un appel à tous les employeurs n'ayant pas encore saisi cette opportunité, de se présenter au siège de l'agence, avant le 31 janvier 2022, pour bénéficier de cet avantage et déposer, dans les délais impartis, leur DAS 2021.

Il est à signaler que la Cnas - agence d'Alger, a assuré l'activité durant ce week-end à savoir, hier, et aujourd'hui soit les 28 et 29 janvier 2021.