Les opérations de régularisation des constructions illicites avancent à un rythme relativement acceptable, à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Ce sont quelque 960 dossiers qui ont été régularisés sur les 3 155 en attente de régularisation.

Le dossier fortement posé dans la ville de Tizi Ouzou, qui a longtemps souffert de l'urbanisation anarchique, avance ainsi à un rythme satisfaisant, même si le nombre de constructions à adapter aux normes reste important, au vu des chiffres. Selon les responsables de l'urbanisme, l'opération se poursuivra jusqu'à la régularisation de toutes les bâtisses non conformes aux règles de l'urbanisme. Au chapitre des règles justement, il convient de rappeler que celles-ci ont évolué, avec le temps. D'ailleurs, une réunion du gouvernement tenue le 8 décembre 2021, a eu, entre autres, à examiner un projet de décret exécutif fixant les conditions de régularisation des constructions achevées ou en cours d'achèvement, non conformes au permis de construire délivré.

Ce dernier a instauré une procédure permettant la régularisation de ces constructions disposant au préalable d'un permis de construire et respectant les règles générales de l'urbanisme, en termes d'empiètement sur l'espace de recul, à l'intérieur de la propriété, d'ouverture de façades non autorisées donnant sur leurs vis-à-vis, de surélévation de niveaux ou d'étages non autorisés et de dépassement d'emprise au sol, selon un communiqué des services du Premier ministère, sanctionnant la réunion. En fait, le problème a été fortement posé dans la commune de Tizi Ouzou, notamment dans la Nouvelle-Ville. Au début des années 2000, cette partie de la ville de Tizi Ouzou a connu une anarchie indescriptible contraignant ainsi les services de la wilaya à freiner l'urbanisation de cette partie.

En effet, pour connaître l'étendue de ce phénomène, il convient juste d'observer l'une des conséquences les plus visibles. Le paysage urbain de la ville est complètement dénaturé par des constructions éternellement non achevées, en plus des dépassements, sur le plan urbanistique, par des constructeurs qui enfreignent la loi. Avec les années qui passent, de l'avis même des spécialistes, cela a fini par avoir un impact sur le plan psychosociologique. La ville de Tizi Ouzou devient de plus en plus stressante et il devient de plus en plus difficile d'y vivre. Une conséquence dont on parle moins mais qui est, en réalité, la plus importanté. Tizi Ouzou est, avec le temps, devenue une ville où il ne fait plus bon vivre, de l'avis même de ses habitants et surtout d'une certaine génération qui l'a connue sous son plus beau visage est devenue, aujourd'hui, un tas de ferraille et de béton qui ne ressemble en rien à la société locale et à son mode de vie.

Les habitants ruraux, comme les anciens habitants de la ville des Genêts ne reconnaissent plus leur ville et ne se reconnaissent d'ailleurs plus dans ce cadre ambiant.