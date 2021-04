Les éléments de la brigade de recherche et d'investigation (BRI) de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Sétif ont mis fin aux activités d'une bande spécialisée dans la falsification de monnaie nationale et de devises, composée de trois personnes et saisi 10,118 millions d'euros en faux billets, a-t-on appris, hier, du responsable de la cellule de communication de ce corps constitué, le commissaire Abdelouahab Aïssani. La même source a précisé que cette opération d'envergure, inscrite dans le cadre des efforts des services de police, visant la lutte contre diverses formes de crime économique, a permis de neutraliser une bande activant à l'échelle nationale, spécialisée dans la falsification de monnaie nationale et de devises, composée de trois individus issus d'une wilaya frontalière, en plus de la saisie de 10,118 millions d'euros et d'un véhicule de tourisme.

Après le parachèvement des procédures légales, un dossier pénal a été élaboré à l'encontre des trois mis en cause pour «mise en circulation de faux billets en monnaie nationale et en devises ayant cours légal sur le territoire national», a-t-on détaillé, relevant que les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires.