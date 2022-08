Plus de 10 000 logements, toutes formules confondues, ont été réalisés et réceptionnés à Bouira durant la période allant de 2018 à 2022, a-t-on appris, hier, auprès de la direction locale du logement. «Une enveloppe financière de 132 milliards de dinars a été mobilisée dans le cadre d'une opération pour la réception de 28 projets de réalisation d'un total de 10 179 logements publics, toutes formules confondues, avec tous les équipements nécessaires», a indiqué le directeur de logement, Abdelhakim Debbah. Sur les 10 179 logements réceptionnés de 2018 à 2022, 5112 unités sont des logements publics locatifs (LPL ou logements sociaux), 4098 unités de type location-vente et 596 logements promotionnels aidés (LPA), selon les détails fournis par le même responsable dans son rapport présenté récemment lors d'une session de l'Assemblée populaire de wilaya (APW). Debbah a expliqué en outre que les services du secteur ont relancé les travaux de réalisation d'un total de 4 936 unités de types location-vente, LPA et LPL. Durant la même période, 2 312 décisions d'aide à l'habitat rural ont été octroyées à leurs bénéficiaires à Bouira, où 56 949 demandes d'aide ont été reçues par les services de logements, selon les statistiques fournies par le directeur du logement. Par ailleurs, plusieurs projets de logements en souffrance sont en cours de lancement à Bouira. «Nous travaillons pour relancer les projets de logements à Chorfa, Taghzout, Aïn Bessem, Khabouzia, Aghbalou, Bordj Khris, Zbarbar, Ahnif et à Lakhdaria, ainsi que dans d'autres communes de la wilaya», a-t-il indiqué. «Nous avons levé les contraintes afin de pouvoir relancer ces projets et nous sommes en train de travailler également afin de trouver des solutions à certaines autres opérations afin de pouvoir aussi relancer les travaux de réalisation», a-t-il expliqué.