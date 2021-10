La 3e édition du Salon international, des façades, fenêtres et portes (Siffp) se tiendra pendant 4 jours, du 27 au 30 octobre 2021 à Alger au Centre international des conférences, (CIC) Abdellatif Rahal, au Club des Pins.

L’annonce de la tenue de ce salon a été faite, hier, à Alger, à la presse, par la jeune équipe organisatrice de l’événement, en présence de Abdennour Noui Mehid, directeur général de FFP-Events, entourée des représentants des principales entreprises algériennes et étrangères, en qualité d’exposants et sponsors. Cette exposition ne manquera pas d’attirer nombre de visiteurs et d’investisseurs dans le domaine, comme les précédentes éditions de 2017 et de 2018, qui ont été organisées à Alger. Au regard de la situation sanitaire actuelle, due à la pandémie de « Covid-19 » l’édition de 2020 n’a pu se dérouler, pour cause de confinement et de la suspension de toute activité devant accueillir un nombre important de personnes.

Le Salon rassemblera plus de 100 marques et Entreprises nationales et internationales, et compte accueillir plus de 6 000 visiteurs.

Le Siffp 2021, un Salon qui promet…