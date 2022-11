Des pluies parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vents sous orages, affecteront des wilayas du Centre et de l'Est du pays à partir de vendredi après-midi, indique jeudi l'Office national de météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).Classé au niveau de vigilance "Orange", le BMS concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda, précise la même source, ajoutant que la validité s'étalera de vendredi à 15 h00 jusqu'à samedi à 03h00, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 millimètres.Les wilayas d'El Tarf, Souk Ahras et Guelma sont également concernées par les pluies et ce, de vendredi à 18h00 jusqu'à samedi à 18h00, avec des quantités de pluies estimées entre 30 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, ajoute le BMS.