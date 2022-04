De beaux chapiteaux blancs, des grandes banderoles et une foule immense. Ce n'est pas le Salon international du livre algrien, mais les...marchés de la Rahma. En ce début du mois sacré, le Sila et son million de visiteurs a laissé place à ces 1200 «souks» répartis à travers les quatre coins du pays. Ils ont été placés à des endroits stratégiques, afin de permettre à un plus grand nombre de citoyens d'y accéder. Depuis jeudi dernier, ils sont pris d'assaut par les ménages voulant faire les courses du Ramadhan à «bon prix». C'est le cas de celui qui a été installé au centre-ville de la commune de Rouiba. Hier, aux premières heures de la matinée, une grande foule faisait la queue devant l'un des stands. Plusieurs dizaines de personnes attendaient patiemment leur tour, malgré le froid.

«C'est un voisin qui m'a réveillé pour me dire qu'il y avait un arrivage de couscous de bonne qualité et à bon prix», soutient Aami Saïd, retraité, qui révèle qu'un sac de 5 kg était cédé à 320 dinars. On tente de se frayer un chemin pour savoir quelle était ce fameux couscous, c'était presque mission impossible devant la longue chaîne d'attente. Chacun tient précieusement à sa place, gare à celui qui tenterait un «dribble». Il est tout de suite pris à partie. On «ose» quand même tenter notre chance, c'est sans espoir!

Des stands qui ont la cote...

On demande alors des explication à un jeune homme qui se trouvait près de nous. Celui qui semble être un habitué des lieux indique qu'il s'agit de la marque publique Agro Div. «Ils vendent des produits de qualité à très bon prix», souligne t-il. «Ce stand ramène chaque jour un produit de cette marque. Aujourd'hui, c'est le couscous. Hier, la semoule et jeudi on avait eu droit à de la farine», rapporte cet agent de mairie qui affirme y faire une halte chaque jour avant d'aller au travail pour s'informer des nouveaux arrivages. Après cet arrêt couscous, on poursuit notre visite de ce beau marché.

Une remarque nous vient tout de suite à l'esprit: il n'y a presque personne dans les autres stands! Pis encore, certains sont encore fermés, faute d'occupants. «C'est bien dommage. Regardez comme c'est grand et bien agencé, mais ils restent vides car ils n'ont pas trouvé d' occupants», fait remarquer une sexagénaire venue faire ses emplettes pour sa «popote». Cette dame sympathique salue cette initiative mais regrette le fait qu'il n ‘ y ait pas plus de produits proposés. « Il y a des trucs très intéressants à très bon prix, à l'image des détergents ou des produits en papier de Cotex», rapporte-t-elle. «Il y a aussi d'autres produits alimentaires tels que le thon, la limonade ou l'eau minérale qui sont cédés à de très très bon prix aussi», ajoute-t-il non sans insister sur le fait que la gamme proposée reste très en deçà des attentes. «C'est peu et c'est dommage», rétorque-t-elle, regrettant le fait qu'il n'y ait pas de fruits et légumes par exemple. On se rapproche de l'un des exposants pour lui demander la raison qui fait que presque la moitié des stands ne sont pas occupés. «Nous sommes des grossistes, eux ce sont les entreprises qui ont carrément ouvert des représentations ambulantes dans ces marchés de la ‘'Rahma''», fait-il savoir. «Il y a peut-être des commerçants qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Ils trouvent sans doute que ce n'est pas intéressant pour leurs affaires», soutient-il. «Certains ont déjà tenté l'expérience les années précédentes, ils ont perdu de l'argent», révèle-t-il avouant qu'ils n'étaient pas «tous égaux» dans le nombre de ventes. «Certains ne s'arrêtent pas, alors que d'autres se roulent les pouces jusqu'à la fin de la journée», assure celui qui tient un magasin de gros en alimentation générale. « Nous n'avons pas hésité une minute.

La chaîne à l'Onalait

Le ministère du Commerce nous a contactés, on a accepté afin d'aider nos concitoyens à vendre à des prix de gros», réplique-t-il tout sourire, avant de mettre en exergue le fait que les marchés de la Rahma ne se rassemblent pas tous. «Certains sont plus grands, accueillent plus de monde et les stands sont presque tous occupés, à l'image de celui du centre-ville de Boumerdès», certifie-t-il en nous invitant à nous y rendre. On décide alors de suivre ses conseils.

On prend la voiture direction une autre wilaya. Dit comme ça, cela parait loin mais ce n'est qu'à une demi-heure de route. Sur le chemin, à la placette centrale de la ville, on trouve un autre rassemblement». Que se passe-t-il? Y a-t-il un autre marché? En fait, c'est un point de vente de produits laitiers. Cette chaîne, d'une centaine de mètres, est celle de citoyens qui attendent pour le sachet de lait. «On attend mais on a de la chance, le vendeur nous a dit qu'il y avait une plus grande quantité que d'habitude. Il y en aura pour tout le monde», sourit Aami Ahmed qui met aussi en avant le fait que les dérivés des produits du lait tels que le fromage, était plus raisonnable dans ces points de vente de l'Onalait que dans les commerces. «C'est déjà ça», lance-t-il avant de nous laisser poursuivre notre chemin vers Boumerdes. Arrivés sur place, on se repère grâce aux chapiteaux blancs des grandes foires et expositions. La foule y est encore plus nombreuse qu'à Rouiba. De grands camions et fourgonnettes sont garés en face. Ils sont décorés par les stickers des marques respectives qu'ils représentent. On y trouve presque tout. L'huile de table, la semoule, de la charcuterie, des produits laitiers et même des fruits et légumes. Les deux «stars» du moment que sont l'huile et la semoule y sont les plus prisées. Des chaînes immenses se sont formées au niveau des stands qui en vendent! « Hier, j'ai fait la queue pendant plus d'une heure pour qu'à la fin je ne sois pas servi, ils n'en ont plus. Je suis revenu ce matin, espérant avoir mon bidon d'huile», raconte Youcef, qui se dit quand même content de ces marchés de la Rahma. «L'huile et la semoule qui sont quasiment introuvables dans tout Boumerdes, sont disponibles ici à un coût très raisonnable», admet-il donnant l'exemple du bidon de 5 litres qui est cédé à 610 dinars au lieu des 650 dans les commerces.

«Ils portent bien leur nom»

Il n'est pas le seul à faire ce constat. Habib qui venait de remplir son panier de thons, fromage et sucrerie soutient que les prix sont raisonnables.

«C'est la première fois que ces marchés de la Rahma portent bien leur nom. Ils sont bienveillants pour les poches des citoyens», soutient-il. Chose que ne partage pas Aami Ali, un homme d'un certain âge, qui vient lui couper la parole. «Certains produits sont à bon prix mais d'autres, c'est presque du vol», estime t-il. Ce retraité donne l'exemple des fruits et légumes. Il cite celui de la tomate. «Dans ce marché, elle est vendue à 120 dinars alors que je l'ai achetée en bord de route à 85 dinars», témoigne-t-il avec beaucoup de colère. La situation dans ces deux «marchés de la Rahma» est presque la même à travers tout le pays. L'idée est bonne, les prix sont, la plupart du temps abordables mais l'offre reste très limitée. Ils ont besoin d'être redynamisés, mieux achalandés afin de pouvoir être un remède face à la spéculation. Des produits stratégiques doivent y être proposés en grande quantité, car entre-temps, ça flambe sur les autres marchés. Ceux de la Rahma ne sont aujourd'hui qu'une bonne adresse pour faire quelques courses, sans plus...