Les candidats des listes indépendantes « Pour les constantes de la nation » et « Chabab Ennahda », engagés à Tamanrasset pour les législatives du 12 juin prochain, plaident pour le développement du capital humain, en vue de concrétiser le développement durable.

Parmi neuf listes indépendantes et autant de listes partisanes en lice pour les législatives à Tamanrasset, les deux listes appellent à travers des activités de proximité, notamment à la promotion du potentiel humain, à travers une politique générale visant un développement durable du pays en général et des régions du Sud en particulier.

Le développement escompté par ces listes prend en considération les spécificités des régions du Sud, dues surtout à leur éloignement, d’où le besoin de plus d’encadrement et la réunion des conditions de leur décollage socio-économique.

Pour le jeune Menasri Cheikh, candidat sur la liste «Pour les constantes de la nation», l’un des principaux axes du programme électoral est l’investissement dans le capital humain à travers la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire et la création d’établissements de formation en vue d’améliorer les rendements attendus de la ressource humaine activant au sein des institutions publiques et privées.

L’objectif de la démarche est de se mettre au diapason des défis de la conjoncture locale et régionale actuelle, en développant les programmes d’enseignement et en améliorant leurs contenus, tout en recourant aux nouvelles technologies.

Une approche qui, dit-il, constituera « un point d’amorce à une véritable promotion du capital humain, surtout au Sud qui se trouve dans un contexte géopolitique tendu, nécessitant une véritable intégration de ce capital humain et ainsi sa contribution à la consolidation du front interne ». Abondant dans le même sens, le jeune Khaled Belaouar, de la liste indépendante «Chabab Ennahda» estime qu’«un grand intérêt doit être accordé aux jeunes, en tant que principale composante du capital humain à l’effet de développer ses capacités et réunir les conditions de son encadrement». Il s’engage, en cas de victoire de sa liste électorale, à «œuvrer à la recherche de mécanismes pratiques et techniques pour la qualification des jeunes dans les différents secteurs et leur permettre d’améliorer leur situation socio-économique».

Il expliquera le soutien aux jeunes à travers leur accompagnement aussi dans la création de microentreprises et leur contribution à l’impulsion de la dynamique économique locale, la création d’opportunités d’emploi et la promotion des exportations vers les pays africains voisins, en synergie avec l’orientation du pays dans sa conquête de marchés africains. Au moins 24 espaces ont été prévus par l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) pour la tenue de meetings et rassemblements de campagne électorale dans la wilaya de Tamanrasset où est recensé un électorat de plus de 106000 inscrits appelés à choisir le 12 juin prochain, leurs trois représentants à la future Assemblée populaire nationale.