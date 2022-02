Il l'a dit et répété: l'année 2022 sera celle du décollage économique. Les projets mis sur la table de la réunion du Conseil des ministres, qu'il a présidé, hier, le prouvent bien. Des projets d'investissement productif, des lignes de chemins de fer qui vont totalement désenclaver le Grand Sud du pays, ainsi que la modernisation du secteur de la santé sont les principaux dossiers abordés lors de ce Conseil des ministres. À cet égard, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a chargé le gouvernement de constituer un comité de préparation et de suivi quotidien des projets d'investissement d'envergure à réaliser en partenariat avec des opérateurs économiques qataris et koweïtiens dans le cadre des Hautes commissions mixtes. Des projets ciblant les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, du transport et de l'habitat. Pour ce faire, le chef de l'État a ordonné au ministre des Transports de lancer dans l'immédiat des études techniques afin d'étendre et d'élargir le réseau ferroviaire du nord vers le Grand Sud, entre Alger-Tamanrasset-Adrar. Tout en se félicitant de l'ouverture d'une ligne maritime vers la Mauritanie, le Président Tebboune a ordonné l'ouverture, dans les plus brefs délais, d'une autre ligne similaire vers Dakar (Sénégal). Instruction a été également donnée au ministre de l'Habitat de lancer, dans l'immédiat, des études techniques à travers des bureaux d'études et de planification dans le but d'entamer les travaux de réhabilitation de la façade maritime d'Alger et de modernisation du tissu urbain des wilayas de Skikda, Annaba, Constantine et Oran. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture est tenu de réunir les meilleures conditions à la concrétisation de projets d'investissements prometteurs, générateurs de richesse et d'emplois dans plusieurs filières, dont la production laitière, de viandes rouges, d'huiles et de sucre. Tandis que le ministre du Travail est sommé de chercher une formule propice pour répondre aux préoccupations de la communauté algérienne à l'étranger à même de leur permettre l'accès à la retraite. En sus de l'extension du port de Djen Djen (Jijel), il a insisté sur les préparatifs pour la réalisation d'un hôpital moderne avec un partenariat entre l'Algérie, le Qatar et l'Allemagne. Dans ce cadre, le Président Tebboune a mis l'accent sur la nécessité de recourir à «un système de gestion moderne, au sein des hôpitaux, qui accorde de l'importance aux services sociaux hospitaliers et réponde aux aspirations des citoyens». Pour le chef de l'État, la priorité doit être accordée à la protection de la sécurité sanitaire et qui doit être au coeur d'une action pluridisciplinaire et à des niveaux de responsabilités divers, quitte à recourir à de nouvelles «formules de coopération dans le domaine de la prise en charge médicale de certains cas difficiles à traiter» et ce, en faisant appel à des médecins dans le cadre de missions médicales depuis des pays développés afin d'en faire profiter un plus grand nombre de malades et acquérir l'expérience. Sur un autre plan pas moins de dix-huit projets d'investissement ont été dégelés, tandis que 21 autres sont désormais opérationnels, indique le communiqué des services de la Présidence. «Cela a permis l'entrée en exploitation de 431 projets, par rapport à la situation présentée lors du dernier Conseil des ministres qui était de 410 projets», précise la même source. Cette levée de gel a rendu possible la création de 1083 postes d'emploi supplémentaires, «en plus de la mise en place d'une cellule de vigilance pour empêcher l'importation de produits fabriqués localement». Aussi, instruction a été donnée au Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, de coordonner entre le ministère des Finances et le médiateur de la République afin de boucler les derniers dossiers d'investissement, qui sont en attente, dans les meilleurs délais.