C'est acté depuis un moment déjà: 2023 sonnera le retour des véhicules en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris cette décision importante, le 9 octobre dernier. Deux mois après que le verdict est tombé, on ne sait pas encore exactement de quoi sera fait le marché. Certes, les véhicules Diesel sont interdits d'importation et de fabrication. Néanmoins, on ne connaît pas encore les marques qui seront proposées aux Algériens. Pour le moment, seule la présence de Fiat est officielle. Le géant italien a signé, la semaine dernière, l'acte de naissance de ses projets futurs en Algérie. Il pourra ainsi commencer les véhicules neufs à partir du début de l'année prochaine en attendant la mise en service de son usine de montage. Les «belles italiennes» devraient donc circuler en masse sur nos routes. Toutefois, un responsable du ministère de l'Industrie a révélé que les ambitions du Groupe Stellantis n'étaient pas concentrées que sur Fiat. «Cela ne devrait être qu'un début. Stellantis pourrait commercialiser d'autres marques du groupe, à savoir Peugeot, Citroën», a indiqué, hier, Mohamed Djebali membre du Comité technique chargé d'étudier les demandes d'autorisation d'importations des véhicules neufs qui a été l'invité de la chaîne de télévision privée Echourouk News. Il fait ainsi part de la volonté du mastodonte de l'automobile de s'implanter durablement avec plusieurs marques du groupe. En plus de Fiat, un autre constructeur européen semble avoir validé son retour sur le marché algérien. Il s'agit du français Renault. Le même responsable a fait savoir que le groupe allait reprendre ses activités au niveau de l'usine de montage de Oued Tlélat à Oran. Mieux encore, cette usine devrait passer de l'étape du montage à celui de la fabrication. «Elle va franchir cette étape à travers la fabrication des Symbol et des Stepway en attendant de passer à d'autres modèles», a-t-il soutenu, confirmant ainsi que Renault et ses modèles populaires seront bel et bien présents dans la configuration du nouveau marché de l'auto. Cette entreprise pourra entrer en production dès qu'elle signera le nouveau cahier des charges du fait de l'existence déjà de toutes les infrastructures. D'ailleurs, la production a repris, il y a quelques semaines, pour les kits qui étaient bloqués au niveau des ports. Une bonne nouvelle pour les Algériens qui aspirent voir une concurrence féroce afin de voir les prix des voitures revenir à un niveau normal. Un point sur lequel Mohamed Djebali se veut des plus rassurants. «Les prix vont inéluctablement baisser pour revenir au plus vite au niveau où elles étaient, il y a de cela trois ans», a-t-il assuré. Il argumente ses propos par l'offre qui devrait être abondante du fait que de nombreux concessionnaires ont postulé pour obtenir le fameux sésame les autorisant à commercialiser des véhicules neufs. «À ce jour, 152 dossiers d'importation de voitures ont été déposés au ministère de l'Industrie», a-t-il révélé. «Les demandes de licences temporaires sont de 21, dont 13 sont liées aux camions et autres véhicules lourds», a-t-il ajouté. Pour ce qui est des projets de fabrication, 3 demandes ont déjà été déposées par des marques internationales. «Les négociations sont à un stade très avancé avec d'autres constructeurs automobiles», a-t-il précisé. Ce qui, pour lui, devrait avoir un impact certain sur les prix. Surtout que le nombre de constructeurs devrait augmenter très rapidement du fait de l'attractivité du marché algérien et la mise en place facilitations pour la réussite de ce genre de projets. «Les infrastructures ne répondaient pas aux normes pour aller vers une vraie industrie automobile. Ce n'est pas le cas, aujourd'hui, avec les conditions strictes imposées par les hautes autorités du pays», a-t-il soutenu. Il annonce à ce propos que le tissu de sous-traitant a reçu une attention particulière afin de le mettre à niveau et d'inciter les investisseurs à se lancer dans cette aventure. De grandes ambitions pour le retour d'une activité que les Algériens attendent avec impatience. La voiture ne devrait donc plus être un rêve...