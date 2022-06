La session de formation initiée depuis mars dernier par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a pris fin jeudi à Béjaïa. Une cérémonie honorifique a été organisée au niveau du siège de la wilaya pour la remise des attestations de formation aux présidents des Assemblées populaires communales en présence du président de l'Assemblée populaire de la wilaya, des députés et sénateurs de la wilaya, des responsables de la sécurité, du secrétaire général de la wilaya et du représentant local du médiateur de la République. Dans son allocution, le wali, en sa qualité de représentant de l'Etat localement, a remercié chacun pour sa contribution à la réussite de cette session, ajoutant que «de telles formations organisées par le ministère de l'Intérieur permettront aux élus d'exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions dans le but de servir le pays et le citoyen de Béjaïa».

Le chef de l'exécutif de wilaya a souligné que «l'Etat est soucieux d'accompagner et de former les élus, à leur tête les présidents des Assemblées populaires communales afin de les aider à faire face aux enjeux du développement local d'une part, et, d'autre part, améliorer les performances du service public, moderniser l'administration publique et rendre plus efficace la gestion des affaires locales». Il est utile de rappeler que la session de formation au profit des présidents d'Assemblées populaires communales a été lancée en mars dernier par le chef de l'exécutif. Cette session de formation s'inscrit dans une démarche initiée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour permettre aux nouveaux présidents des Assemblées populaires communales issus des élections locales du 27 novembre 2021 de s'imprégner des mécanismes de gestion d'une commune. Avec des cadres de la wilaya, les nouveaux maires ont eu tout le loisir, lors de cette formation, de débattre des points suffisamment importants pour assurer convenablement leur mission. Il s'agit, notamment de la fiscalité locale, les plans communaux de développement (PCD), la gestion financière des communes, les marchés publics, la gestion des ressources humaines, la gestion des grandes catastrophes, la communication institutionnelle et l'état civil. Autant de thèmes qui relèvent d'une grande importante dans la prise en charge des préoccupations citoyennes dans le cadre du respect strict de la loi, dont le Code communal. Même si les Assemblées locales sont dotées de secrétaires généraux pour veiller justement au respect des textes de la loi, il n'en demeure pas moins que le fait d'imprégner le premier magistrat de la commune sur différents aspects de gestion reste une nécessité qui évitera, à coup sûr, des malentendus qui minent souvent les collectivités locales.