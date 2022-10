Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, s'est présenté avant-hier devant les députés pour un exercice quelque peu difficile. Répondant à une «averse» de questions sur tous les sujets d'actualité (pas un n'a été oublié), il se devait d'aller à l'essentiel. La critique d'un bilan d'une année d'action gouvernemental ne se mesure pas à l'aune de quelques imperfections dans la mise en oeuvre de certaines décisions présidentielles. Le chef de l'État lui-même avait, lors de ses nombreuses interventions devant la presse nationale, pointé du doigt des insuffisances qui pourrissent parfois la vie des citoyens. La perfection n'étant pas humaine, il serait injuste de collationner tous les ratages de ministres et des autorités locales pour le jeter à la figure de l'Exécutif. Les députés sont dans leur droit de porter la contradiction au gouvernement, mais ils ont aussi l'obligation de souligner la trajectoire du pays, le sens des instructions données par le chef de l'État et l'évolution des dossiers lourds. Le Premier ministre en a énuméré beaucoup, à l'image du redressement institutionnel du pays. Cette année 2022 a vu, en effet, l'installation de toutes les institutions constitutionnelles tournés vers la jeunesse, la justice, la société civile... Autant de nouveaux piliers de la République appelés à consolider l'esprit démocratique qui devra obligatoirement imprimer la marche de la nouvelle Algérie. Aïmene Benabderrahmane a eu raison d'évoquer ce volet institutionnel et de l'intégrer dans la déclaration de politique générale. Car la politique, ce n'est pas seulement des postures. C'est aussi un ensemble de structures animées par les enfants du peuple. Il reste bien entendu de les voir à l'action. C'est principalement cela la mission du président de la République. Il lui revient d'encourager les Hauts Conseils et les Observatoires. Ce sont eux qui, à force d'activisme, changeront le visage de l'Algérie et reconstruiront la confiance du peuple en ses institutions.

Dans ses réponses, le Premier ministre a annoncé la satisfaction des deux-tiers des 54 engagements du président de la République. Outre l'aspect institutionnel et politique qui constitue le socle du premier mandat présidentiel de Abdelmadjid Tebboune, le maintien du caractère social de l'État aura été l'un des fondements de sa gouvernance. Les différentes hausses de salaires instituées en pleine crise financière et malgré la Covid-19 résument assez bien la détermination du Président de ne pas conditionner la dignité des Algériens par un mieux-être économique. La société avait réellement besoin d'un rattrapage en matière de pouvoir d'achat. Tebboune a assumé un arbitrage en la matière en privilégiant une meilleure rémunération des travailleurs à l'importation de véhicule. Dans sa lancée, et cela figure dans la déclaration de politique générale, le président Tebboune a institué l'allocation chômage et permis à l'Algérie d'être le premier pays africain et arabe à accorder cette allocation aux jeunes.

L'élan de l'Algérie, dès décembre 2019, a, certes été ralenti par la crise sanitaire et la maladie du chef de l'État, mais il n'a pas été stoppé, bien au contraire. Dans de nombreux domaines, le pays a marqué des points et forcé le respect d'institutions internationales très sérieuses. La parfaite organisation des Jeux Méditerranéens qui a montré la véritable Algérie au reste du monde est une réalisation à mettre à l'actif de l'Exécutif. Une visibilité que les Algériens attendaient depuis longtemps. La position de leur pays dans le monde les intéresse et ils ont découvert à l'occasion, combien l'Algérie est respectée. Un respect par ailleurs formidablement exprimé par l'ONU, les pays arabes, dont les plus influents et aussi les pays occidentaux qui, à la faveur de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur leurs économies, découvrent une Algérie forte, stable et crédible au-delà de ce qu'ils attendaient. Sur le plan économique et Le Premier ministre n'a pas omis de le souligner, les efforts du Président pour casser les résistances bureaucratiques ont été sans précédent dans les annales de l'économie nationale. Les centaines de projets débloqués, les initiatives et législations adoptées pour faciliter l'acte économique sont autant de faits indéniables. Mais il reste encore beaucoup à faire. La loi sur la promotion des investissements est une réponse claire aux opérateurs de l'économie nationale. Elle ne constitue pas la panacée, car quoi qu'en dise la bureaucratie a la peau dure. Mais l'on perçoit dans le discours du Premier ministre et les orientations du président de la République une détermination à placer l'Algérie dans l'axe de l'émergence économique. Ce ne sera pas facile, mais l'on peut d'ores et déjà affirmer que dans la déclaration de politique générale de l'année prochaine, le Premier ministre parlera de nombreuses réalisations dans le domaine économique.