Les artisans sont aux petits soins de la Grande mosquée d'Alger «Djamaâ El Djazaïr» objet de retouches finales en prévision de son ouverture prochaine aux fidèles. La décision qui porte sur l'ouverture de ce majestueux édifice religieux relève entièrement des hautes autorités du pays, n'a-t-on de cesse de rappeler. D'ores et déjà, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient de nommer Mohamed Maamoun Al Kacimi Al Hoceini, recteur de Djamaâ El-Djazaïr avec rang de ministre.

«Après consultation du Premier ministre, M. Aïmen Benabderrahmane, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé, aujourd'hui, M. Mohamed Maamoun Al Kacimi Al Hoceini, recteur de Djamaâ El-Djazaïr avec rang de ministre», a en effet indiqué, jeudi, un communiqué de la présidence de la République.

La nomination officielle de. Mohamed Maamoun Al Kacimi Al Hoceini, vénérable Cheikh et érudit de la zaouïa d'El Hamel, à Boussaâda, marque un pas important dans l'organisation scientifique de la Grande mosquée d'Alger, un aspect dont le chef de l'Etat n'a eu de cesse de rappeler l'importance.

Cheikh Maamoune Kacimi El Hassani, est l'un des plus importants Chouyoukh de l'Algérie moderne qui a vaillamment oeuvré à faire de la zaouïa d'El Hamel, une importante entité scientifique. Fortement imprégnée des valeurs du nationalisme et du patriotisme, Cheikh Maamoune Kacimi El Hassani a consacré sa vie au service de la patrie par la science et la connaissance. On lui reconnaît d'immenses qualités et mérites, notamment ses sacrifices pour faire de la zaouïa d'El Hamel un pôle scientifique fréquenté chaque année par des centaines d'étudiants. L'empreinte de cet exégète a fait de la zaouïa d'El Hamel un bastion de la foi et un centre de rayonnement civilisationnel qui réunit les grands penseurs et ouléma d'Algérie.

Rappelons que lors d'une réunion du Conseil des ministres, l'automne dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait donné des instructions portant parachèvement des aspects liés à la réception des différentes structures constituant Djamaâ El-Djazaïr et son équipement en entier dans le respect des normes de qualité exigées pour cet établissement spirituel.

Après avoir donné l'accord de principe à propos des textes proposés pour l'organisation de la mosquée au niveau scientifique et administratif, et son placement sous tutelle du Premier ministre, des instructions ont été données pour hisser le niveau de la formation des gérants et des cadres chargés de la gestion de cet édifice, en collaboration avec les différents partenaires expérimentés dans la gestion de pareilles infrastructures. La Grande mosquée d'Alger, située dans la commune d'El Mohammadia, à Alger, est la plus grande mosquée d'Algérie et d'Afrique et la troisième plus vaste au monde après Masdjid Al-Haram de La Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine.

Ce nouvel édifice religieux se distingue à l'échelle internationale par son minaret, le plus haut au monde, long de 267 mètres et de sa superficie globale de 27 hectares. «Djamaâ El Djazaïr» abrite aussi une immense esplanade et une salle de prière de 20.000 m2 pouvant accueillir jusqu'à 120.000 fidèles et une Maison du Coran «Dar El Qoran», d'une capacité de 300 places, dédiée aux étudiants post-gradués et d'un Centre culturel islamique.

La Grande mosquée d'Alger dispose également d'une grande bibliothèque de 2.000 places dotée de 1 million d'ouvrages.