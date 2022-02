Une réunion d'urgence s'est tenue entre le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, et les walis. La particularité de cette réunion se résume dans son caractère spécial par rapport à l'approche du mois de Ramadhan. Ce mois est caractérisé par le retour à grande échelle des pratiques de la spéculation et la hausse fulgurante des prix des produits de première nécessité destinés à la consommation.

Kamel Beldjoud a chargé les walis de la République d'être fermes par rapport à ce genre de pratiques qui affectent lourdement la situation socio-économique des larges pans des citoyens lambda durant ce mois où la cherté de la vie devient le signe manifeste de leur quotidien dramatique.

La démarche du ministère consiste à donner des «prérogatives» aux walis de la République durant le mois de Ramadhan pour parer aux tentatives des cercles «déstabilisateurs» et faiseurs de troubles, à savoir la mafia de la spéculation et les suceurs de sang qui provoquent la pénurie des produits de première nécessité. À ce propos, Beldjoud a ordonné aux walis d'assumer pleinement et fermement leur rôle et leur mission d'agent public du haut rang pour lutter et combattre ces pratiques qui ciblent la mercuriale des larges couches de la société. La réunion s'est soldée par des mesures pratiques visant à donner de «l'importance pour réunir les conditions nécessaires pour accueillir le mois sacré, à travers la poursuite de la lutte contre toutes les formes de spéculation et les tentatives visant à créer une pénurie des produits de première nécessité», annonce-t-on.

Beldjoud a rappelé aux walis la tâche qui leur sied, à savoir de prendre en main d'une manière ferme et concrète «les dossiers ayant trait à la vie quotidienne des citoyens et à l'amélioration de leur cadre de vie, en prévision du mois de Ramadhan», précise-t-on.

Cette tonalité coupe court avec les habitudes héritées des expériences de la gestion des affaires publiques durant plusieurs décennies. Surtout durant des occasions particulières comme c'est le cas pour le mois de Ramadhan et la demande accrue en matière de produits de première nécessité. Les walis sont face à une épreuve dont la responsabilité leur incombe pleinement de par leurs missions qui leur sont dévolues.

Les marchés de proximité sont aussi un élément qui a été soulevé lors de cette réunion «spéciale» réservée au mois de Ramadhan. Le traitement du problème de suspension de l'alimentation en eau potable,ainsi que la propreté de l'environnement et le versement des primes de solidarité avant le mois de Ramadhan, sont une priorité que les walis ne doivent pas laisser aux aléas d'une gestion bureaucratique dont les conséquences ne seront que néfastes sur la situation sociale et qui ne provoqueront que plus de conflits et de mécontentements de la part des citoyens frappés par le manque drastique en ce qui concerne les besoins vitaux de leur quotidien.

Les walis sont interpellés quant à leur intervention efficace sur le terrain pour mobiliser tous les moyens de l'état afin de barrer la route aux criminels et sans foi ni loi qui versent sans scrupules dans la spéculation éhontée et la pénurie des produits de première nécessité durant le mois de Ramadhan.

La gestion des affaires publiques doit être consacrée comme une responsabilité de premier ordre et une sorte d'éthique politique relevant de la haute Sécurité nationale. La spéculation et les pénuries provoquées par des castes occultes sont considérées comme crime économique. Combattre ce fléau est un devoir national et une responsabilité engageant l'état et ses institutions.

C'est là le sens de cette réunion d'urgence entre le ministre de l'intérieur, Kamel Beldjoud et les walis de la République. C'est de redonner à l'autorité de l'Etat la place qui lu sied pour appliquer les lois de la République sans atermoiements, ni tergiversations.