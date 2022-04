Lancement à Kaïs des travaux de réalisation de cette piste de 1500 mètres de long et 40 de large. Les travaux de réalisation d’une piste de décollage et d’atterrissage pour les avions de lutte contre les feux de forêt ont été lancés, dimanche, dans la commune de Kaïs (wilaya de Khenchela), ont annoncé les services de la wilaya.

Plusieurs entreprises bénévoles, en coordination avec la direction des travaux publics de la wilaya, ont entamé dimanche la réalisation d’une piste de décollage et d’atterrissage des avions de lutte contre les feux de forêt sur un terrain au lieudit « Course » près du village de Bir El Mordjane dans la commune de Kaïs, ont précisé les services de la wilaya.

Cette opération a été inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du plan anti-incendies de forêts de l’année 2022, validé dernièrement par le wali, Ali Bouzidi. Après consultation d’ingénieurs et d’experts en aéronautique et en topographie, il a été décidé de réaliser une piste de 500 mètres de long et 40 mètres de large pour permettre le décollage et l’atterrissage des avions dans les deux sens, a ajouté la même source.

Les travaux de réalisation de ce projet devraient être terminés avant l’été, selon la même source qui a souligné que des instructions ont été données par le wali à la direction des travaux publics et aux responsables des divers secteurs concernés pour accélérer le rythme de réalisation et achever l’opération dans les plus proches délais.